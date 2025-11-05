紐約市長選舉登場 川普挺古莫

曼達尼（左，美聯社）

世代、意識形態對決 左派曼達尼民調領先

美國最大城紐約市四日進行市長選舉。民調領先的民主黨候選人曼達尼（Zohran Mamdani）有望成為紐約首位穆斯林市長。脫離民主黨獨立參選的前紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）選情艱困，但獲得美國總統川普背書。川普揚言若曼達尼勝選，將削減提供給紐約市的聯邦資金。

出生於烏干達、年僅卅四歲的曼達尼雖僅具備紐約州議員資歷，所奉行的民主社會主義和經濟民粹主義深受年輕選民支持，並獲得聯邦參議員桑德斯、眾議員歐加修–寇蒂茲等民主黨體系內知名進步派人士背書。主張要在這座全美開銷最高昂的城市降低民眾生活負擔，承諾提高富人稅收，提供免費公車運輸和全面兒童照護，以及凍結約一百萬人居住的租金管制公寓房租。

然而，曼達尼過往重批紐約市警局，以及將以色列在加薩的軍事行動稱為「種族滅絕」，令部分中間派人士感到不安。部分猶太領袖更抓住他拒絕承認以色列為猶太國家的立場，指稱其對猶太人構成威脅。

民主黨內初選敗給曼達尼後脫黨參選的古莫政治資歷豐富，六十七歲的他三度當選紐約州州長，二〇二一年因紐約檢察總長調查報告得出其對十一名女性性騷擾的結論後辭職，直到今年投入市長選舉試圖捲土重來。擁有廣泛政治資源和人脈的古莫獲得前紐約市長、知名富豪彭博力挺及一五〇萬美元捐款。現任市長亞當斯的支持則讓他有機會拿下中間派、非裔和極端正統猶太人選票。由於兩名候選人特質南轅北轍，此次選舉也被形容是世代與意識形態對決。

創立民間治安保護組織「守護天使」七十四歲共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）民調第三，不被看好在以民主黨和自由派為主的紐約市脫穎而出。即便勝選機會渺茫，斯里瓦仍不願屈從黨內壓力退選，就連川普都直言斯里瓦的堅持等同助曼達尼一臂之力。根據最新的AtlasIntel民調，曼達尼、古莫與斯里瓦的支持率分別為四十一％、三十四％與二十四％。

曼達尼若贏 川普揚言砍聯邦資金

投票前夕川普發文呼籲，自己寧願看見有成功經驗的民主黨人，而非「毫無經驗且只有徹頭徹尾失敗紀錄的共產主義者」勝出，「無論你個人是否喜歡古莫，真的沒有選擇的餘地，必須投給他並希望他表現傑出」、「要是共產候選人曼達尼贏得紐約市長選舉，除法定所要求最低額度，我極度不可能向我鍾愛的第一個家挹注聯邦資金」。

聯邦政府二〇二六財政年度提供給紐約市的資金為七十四億美元，佔紐約市總支出約六．四％。

古莫（彭博）

