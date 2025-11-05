澳防長批中擴軍 規模全球最大

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（路透檔案照）

馬勒斯︰澳洲與其他國家 都須有所回應

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯四日警告，在中國進行「當今全球最大規模擴軍」之際，澳洲軍方保護南海、東海等海上貿易要道的行動，已經變得愈加危險，澳洲須有所回應。

南海、東海航道 風險日益升高

馬勒斯四日在雪梨舉行的印太海軍會議上表示，包括經過南海、東海等海域的海上航線暢通，攸關澳洲國家利益，但是這些航道正面臨與日俱增的戰略壓力，「風險正日益升高」，而「當今全球進行最大規模擴軍的是中國」，在缺乏戰略再保證下進行軍事擴張，意味著澳洲和其他許多國家都須有所回應。

美國、日本、菲律賓、新加坡和太平洋島國等國海軍、海岸防衛隊領袖，出席這場會議。馬勒斯表示，澳洲正提高軍費開支，打造「戰力更強、更具殺傷力和長程能力的海軍」，包括向日本採購巡防艦、與美國公司安杜里爾 （Anduril）發展無人水下潛航器，以及擴大海軍造船廠。另外，澳洲也準備透過「澳英美三方安全夥伴關係」 （AUKUS），與美、英合作打造一支核動力潛艦艦隊。

馬勒斯上週末在東協（ASEAN）國防部長會議上，與中國防長董軍會面，提出上月澳洲軍機在南海執行任務，遭中國軍機發射照明彈，是今年以來第二次，以及今年初中國海軍艦隊未事先知會澳洲，在塔斯馬尼亞附近實彈軍演等事件，並表達關切。

澳洲、美國、紐西蘭和菲律賓十月底在南海菲律賓專屬經濟區西菲律賓海，舉行「多邊海上合作行動」聯合演習，「澳洲廣播公司」（ABC）四日報導，菲律賓軍方發言人表示，演習期間發現五艘中國海軍艦艇，在周邊監視，其中包括八一五型電子偵察艦。

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）資深國防分析師葛蘭姆表示，看到中國持續加強在該區域勢力存在，「不令人意外」，「這符合中國對東南亞國家的一貫手法：正逐步地壓縮他們的空間，將其排擠出去」。葛蘭姆指出，菲律賓小馬可仕政府正尋求對中國咄咄逼人行徑同感憂心的國家提供更多支持，澳洲和菲律賓應該把握此政治契機，「儘速、盡可能擴大雙邊國防合作制度化」。

