美助取得核燃料》南韓首艘國造核動力潛艦 預計2030年代中後期下水

在核燃料問題獲得美國表態支持後，南韓國防部官員四日表示，首艘國造核動力潛艦可望於二〇三〇年代中後期下水。

南韓「韓聯社」四日報導，國防部資源管理室室長元鍾大在國務會議上指出，如果可透過與美國的協商取得核燃料，並於二〇二〇年代末期開始建造，首艘國造核潛艦將有望在三〇年代中後期下水。

元鍾大表示，南韓政府已掌握建造核潛艦所需的關鍵技術，包括反應爐與武器系統，並正進行安全性驗證，「由於這將是南韓首次在潛艦上安裝反應爐，我們將確保在此同時建立必要的法律與監管架構。」

他表示，韓美外交和國防部門將成立工作協商機制，對韓方獲得核潛艦燃料進行具體磋商。政府還將推動成立跨部門工作小組，同時制定相關法律法規，全力推動造艦計畫。

南韓在傳統潛艦方面已具備世界一流水準設計與建造能力，綜合多種因素研判，有能力自主打造核潛艦。更重要的是，韓美之間在核燃料供應問題上已取得共識，此為南韓爭取建造核潛艦過程中最具挑戰的議題之一。

上週，南韓總統李在明與美國總統川普在慶州舉行的「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會期間雙邊會談時，公開要求美方允許韓方取得可用於傳統武裝潛艦的核燃料，以便更有效追蹤北韓與中國船艦的行動，減輕美軍的作戰負擔。

川普隔日透過社群平台表示，他已批准南韓在由南韓「韓華海洋」（Hanwha Ocean）經營的費城造船廠，建造核動力潛艦。

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）四日在首爾表示，五角大廈將與其他部門合作，以「審慎」（deliberate）方式履行川普對南韓建造核潛艦的承諾，並強調川普希望盟友「變得強大」。

