    首頁 > 國際

    日本防相外相 挺台海和平

    2025/11/05 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    日本防衛大臣小泉進次郎（歐新社檔案照）

    日本防衛大臣小泉進次郎（歐新社檔案照）

    日本防衛、外務大臣四日雙雙發言挺台！防衛大臣小泉進次郎重申台海和平穩定的重要性，外務大臣茂木敏充則表示，針對首相高市早苗在「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會期間，與台灣代表林信義會面遭到中國抗議，已向北京當局表明，此舉並未違反日本政府既有立場。

    茂木回應中國︰高市會林信義 不違日本立場

    小泉四日在內閣會議後，再次重申日本政府立場。

    他表示，台灣與日本在經濟與人員往來上有極為密切的關係，是日本非常重要的夥伴，也是重要的友人。日本的能源與糧食多仰賴國際貿易，因此海上交通的安全具有極高重要性，而台灣位於南海、巴士海峽、東海和太平洋交會要衝，是日本極為重要的海上生命線。

    小泉指出，在「自由且開放的印度太平洋」願景下，要建立以法治為基礎的自由開放國際秩序，區域的和平與安定不可或缺。因此，台海和平穩定不僅與日本的國家安全息息相關，對國際社會的穩定也具有重大意義。

    小泉強調，防衛省與自衛隊將持續致力於維護區域和平與穩定，同時為維護日本的獨立、和平，維護國民的生命與生活，做好應對各種可能局勢的萬全準備。

    另一方面，高市十月卅一日與十一月一日連續兩天，在社群媒體發佈與林信義會面的照片，遭中國外交部抨擊，此舉乃「對台獨勢力發出嚴重錯誤訊號」、「性質和影響惡劣」。

    對此，外相茂木在記者會上表示，APEC由廿一個國家與經濟體組成，在這類國際場合，日本首相與台灣相關人士過去也曾多次會面，「根據一九七二年的日中聯合聲明，日本和台灣維持非政府、實務交流的關係，這次會面並未違反日本政府的既有立場」。

