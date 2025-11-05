駐韓美軍協防台灣？ 美戰爭部長︰區域任務保持彈性

南韓總統李在明（右）四日接見來訪的美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯。李在明表示，韓軍大幅提升戰力並主導朝鮮半島防禦，將可減輕美國在印太地區的防衛負擔。（歐新社）

第一優先 仍為嚇阻北韓

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯四日參加於南韓召開的第五十七次「韓美安保會議」（SCM）。被媒體問及區域內美軍是否可能投入台灣或南海衝突？赫格塞斯表示，駐韓美軍第一優先仍然著重在嚇阻北韓進犯，但也坦言對區域內突發事務「保持彈性」毫無疑問會是美方留心的議題。

在與南韓國防部長安圭伯的聯合記者會上，赫格塞斯對二．八五萬名駐韓美軍的區域內任務彈性保留可能性，但也強調「我們著重在與盟友一同挺身而出，確保北韓威脅對南韓不會是威脅，也肯定會一如既往持續擴展核威懾」。

請繼續往下閱讀...

赫格塞斯讚揚首爾增軍費

赫格塞斯讚揚首爾宣布提升國防開支，為韓方承擔更大防衛責任的決心倍感鼓舞，「這些投資將加速大韓民國非核嚇阻及防衛北韓的能力」，即便面臨危險安全情勢，「但我們的結盟比以往更加強大」。

依南韓總統李在明近日向「彭博」透露的規劃，首爾計劃將國防開支從國內生產毛額（GDP）的二．三％提高至三．五％。李在明同日在國會敦促議員核准明年國防預算增加八．二％，達到六十六．三兆韓元（約一．四二兆台幣），強調此舉有助武器系統現代化並降低對美依賴。

與過往美韓國防部長級會議不同的是，會後雙方並沒有立即發布聯合聲明。「韓聯社」指出，雙方決定待關稅和國家安全領域磋商結果文件出爐後公布會議結果。

美國總統川普與李在明峰會後宣布同意南韓建造核動力潛艦，引起外界好奇首爾是否以追求核武能力或推動美國重新部署核戰略武器為目標？對此，安圭伯強調，南韓為「禁核擴散條約」（NPT）簽約國，不得發展或擁有核武，「這正是建立結合美國核能力和南韓非核武器的『核與傳統武器一體化 』（CNI）系統的原因」。

南韓聯合參謀本部公布，就在赫格塞斯三日搭乘直升機前往軍事基地柏尼法斯營約卅分鐘前，偵測到北韓向黃海發射約十枚射程涵蓋南韓首都圈的遠程火箭彈。不僅如此，北韓也於一日發射約相同數量的火箭彈，時間正好在李在明與中國國家主席習近平會晤前卅分鐘。韓聯社引述分析，北韓所發射的並非受聯合國安理會禁止的彈道飛彈，意在對南韓重要外交、安全活動發動武力展示。平壤此前已對習李峰會表達不滿，稱首爾奢望北韓有朝一日會放棄核武是「白日夢」。

美朝峰會 可能明年三月之後

韓聯社四日報導，南韓國家情報院（NIP）掌握情資顯示，平壤的確在川普訪韓期間為潛在美朝峰會預做準備，即便沒有實現，仍有高度可能在明年三月美韓聯合軍演後舉行。據南韓國會議員李成權透露，「金正恩願意與美國進行對話，待未來條件具備之際將與美方接觸」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法