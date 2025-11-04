謠言終結站》蛋白混合蘆薈汁治病？ 會延誤正規治療

謠言終結站

網傳內容：將蛋白與蘆薈汁混合，每週飲用2次，可以有效緩解糖尿病與高血壓等慢性疾病，甚至治癒？

查證結果：法新社引述健康專家說法指出，沒有任何科學證據顯示，飲用蘆薈與蛋白混合物可治癒糖尿病與高血壓。專家警告，服用這類未經證實的偏方，可能會延誤正規治療。雖然這2種疾病目前仍無根治方法，但可透過調整生活方式與藥物治療進行控制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法