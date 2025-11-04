越南打造「重型人工島堡壘」抗中

越南近年來積極在南海關鍵水道開闢堡壘型人工島，興建軍用機跑道、大型彈藥庫等軍事設施。圖為南沙群島雙子群礁的南子礁（Southwest Cay），越南建有哨所並派遣士兵駐守。（路透檔案照）

在南海人工陸地面積 超過2200英畝

中國近年憑藉優勢軍力聲索南海主權的姿態愈發強硬，不斷與菲律賓爆發衝突對峙，但同樣受到影響的越南採取不同策略，積極在關鍵水道開闢堡壘型人工島，興建軍用機跑道、大型彈藥庫等軍事設施。據華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)調查，截至今年三月，越南在南海興建的人工陸地面積超過二二〇〇英畝，中國則接近四〇〇〇英畝。

「華爾街日報」二日披露，越南過去四年在南沙群島打造以「霸加那大礁」（Barque Canada Reef，中國稱柏礁）為主的重型人工島堡壘，拓展軍事足跡。衛星影像顯示，廿一座礁岩和低潮高地上建造的人工島已有數座港口、一條可容納軍事運輸機、偵察機和戰鬥機的兩英里長跑道、一座大型彈藥庫，以及可部署重型武器的防禦型戰壕。

這座人工堡壘讓越南的軍力得以擴展至南沙群島，做為對中國勢力擴張的回應，島礁軍事化的程度遠遠超過中國以外的其他區域內國家。CSIS旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）副主任普雷塔（Harrison Prétat）認為，儘管河內不會下令對其他國家採取侵犯行動，但人工島的利用方式預料將與中國雷同。

然而，相較於對待菲律賓的強硬作法，北京從未積極阻撓越南進行人工島建設。美國波士頓學院政治系訪問學者武春康（Khang Vu），此現象與中越繁密的雙邊關係有關，包括中國企業在越南開設數千家工廠，向美國及其他對中國課徵高額關稅的國家出口商品，以及兩國共黨政府設有檯面下處理爭議的管道，「越南想處理與中國的爭端，但也希望避免中國對這些島嶼發動另一起出其不意的攻擊」。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）指出，相較之下，北京視馬尼拉為華府代理人。而美國在譴責中國將南海島礁軍事化的同時，也沒有對越南的相同作法提出批評，原因可能是美方將河內的人工島視為對抗中國的潛在堡壘。

