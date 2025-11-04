為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英大學遭中施壓 中止研究中國強迫勞動

    2025/11/04 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    墨菲教授（取自英國雪菲爾哈倫大學）

    墨菲教授（取自英國雪菲爾哈倫大學）

    英國檢方撤銷起訴兩名中國間諜嫌疑犯，引發外界質疑工黨政府因政治動機介入。英國廣播公司（BBC）和「衛報」三日揭露，英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）在中國施壓下，下令中止對供應鏈和中國強迫勞動議題的研究，凸顯中國對英國事務的影響力。

    雪菲爾哈倫大學「甘迺迪國際公義研究中心」（HKC）為專注人權議題的知名機構，過去曾針對新疆生產建設兵團壓迫、剝削維吾爾族提出調查報告。該機構知名教授墨菲（Laura Murphy）及其同僚的研究成果，為西方政府和聯合國廣泛引用，協助擬定政策，從全球供應鏈排除強迫勞動生產的商品。

    然而，該校今年二月下令墨菲團隊中止對中國供應鏈和強迫勞動的研究，團隊網站「強迫勞動實驗室」也遭關閉。直到十月，在墨菲揚言提出違反學術自由的法律行動後，校方才解除研究禁令並表達歉意，但已凸顯英國學界在北京當局施壓下產生寒蟬效應。墨菲也仍對校方立場持保留態度，不確定校方是否會一如既往地給予支持。

    衛報︰校方出於商業考量

    墨菲表示，校方提出的理由是基於綜合性的行政考量，無法再支持她的研究。她的第一反應是「困惑」，進一步詢問後得知，校方顯然是將她的學術自由，用於中國留學生市場的利益交換。BBC則稱，該校在中國的員工聲稱，遭到中國國家安全部門人士威脅，要求該校停止進行相關研究。此外，中國也封鎖該校網站，阻礙該校招收中國學生。

    衛報掌握的電子郵件顯示，商業因素是限制墨菲研究的考量之一。例如，該校一名職員去年七月在內部郵件中寫道，中方的抵制使得「試圖維持在中國的商業活動和發布HKC的研究，如今已不可兼得」。

    校方則否認這項決策係基於商業利益考量。BBC獲悉，當英國政府得知此事時，時任外交大臣拉米（David Lammy）曾警告中國官員，表明不會容忍打壓英國大學學術自由。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播