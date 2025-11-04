英大學遭中施壓 中止研究中國強迫勞動

墨菲教授（取自英國雪菲爾哈倫大學）

英國檢方撤銷起訴兩名中國間諜嫌疑犯，引發外界質疑工黨政府因政治動機介入。英國廣播公司（BBC）和「衛報」三日揭露，英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）在中國施壓下，下令中止對供應鏈和中國強迫勞動議題的研究，凸顯中國對英國事務的影響力。

雪菲爾哈倫大學「甘迺迪國際公義研究中心」（HKC）為專注人權議題的知名機構，過去曾針對新疆生產建設兵團壓迫、剝削維吾爾族提出調查報告。該機構知名教授墨菲（Laura Murphy）及其同僚的研究成果，為西方政府和聯合國廣泛引用，協助擬定政策，從全球供應鏈排除強迫勞動生產的商品。

請繼續往下閱讀...

然而，該校今年二月下令墨菲團隊中止對中國供應鏈和強迫勞動的研究，團隊網站「強迫勞動實驗室」也遭關閉。直到十月，在墨菲揚言提出違反學術自由的法律行動後，校方才解除研究禁令並表達歉意，但已凸顯英國學界在北京當局施壓下產生寒蟬效應。墨菲也仍對校方立場持保留態度，不確定校方是否會一如既往地給予支持。

衛報︰校方出於商業考量

墨菲表示，校方提出的理由是基於綜合性的行政考量，無法再支持她的研究。她的第一反應是「困惑」，進一步詢問後得知，校方顯然是將她的學術自由，用於中國留學生市場的利益交換。BBC則稱，該校在中國的員工聲稱，遭到中國國家安全部門人士威脅，要求該校停止進行相關研究。此外，中國也封鎖該校網站，阻礙該校招收中國學生。

衛報掌握的電子郵件顯示，商業因素是限制墨菲研究的考量之一。例如，該校一名職員去年七月在內部郵件中寫道，中方的抵制使得「試圖維持在中國的商業活動和發布HKC的研究，如今已不可兼得」。

校方則否認這項決策係基於商業利益考量。BBC獲悉，當英國政府得知此事時，時任外交大臣拉米（David Lammy）曾警告中國官員，表明不會容忍打壓英國大學學術自由。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法