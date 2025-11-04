疑不滿高市會林信義、PO合照╱日中共同輿論調查 中方卡住發布

日本首相高市早苗日前在APEC峰會與台灣領袖代表林信義會晤，事後在X發出合照。（取自高市早苗X）

日本與中國每年共同進行的「日中共同輿論調查」，原訂四日在北京發佈二〇二五年度調查結果，但中方疑似因為對日本首相高市早苗在南韓亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與台灣領袖代表林信義會晤感到不滿，要求延後發佈。

據富士新聞網（FNN）和朝日電視台等報導，「日中共同輿論調查」由日本非營利組織（NPO）法人機構「言論NPO」，與中國國際傳播集團共同進行，每年公布一次，二五年度調查結果原訂四日發佈，但「言論NPO」表示，中方一日深夜突然通知「相關負責人因為公務安排無法出席」，要求延後發佈。

請繼續往下閱讀...

對中負面印象日人 高達89％

據報導，「言論NPO」曾考慮自行發佈調查結果，但由於著作權屬雙方共同持有，被迫只能延期。雙方目前協調延至十七日發佈，但若最終取消，將是二〇〇五年開始調查以來首次中止。

高市一日在APEC峰會場邊與林信義會晤，還在社群平台X張貼與林信義的合影，並發文「期待日台的務實合作能夠進一步深化」，讓北京大為光火。中國外交部發言人抨擊高市執意與「台灣當局」人員會面，嚴重違反「一個中國原則」，中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。

相關人士指出，這或許就是調查結果延後發布的主因。

「日中共同輿論調查」二〇二四年調查結果顯示，對日本持負面觀感的中國受訪者，比前一年增加廿四‧八個百分點，來到八十七‧七％；對中國持負面印象的日本受訪者則微幅減少三‧二個百分點，但仍高達八十九％。

高市支持率82％ 新內閣次高

儘管如此，日本新聞網（JNN）最新民調顯示，上月剛成立的高市早苗內閣支持率高達八十二％，在歷年新內閣支持率中僅次於二〇〇一年小泉純一郎內閣的八十八％。高市展現具親和力的「關西式」外交，被網友戲稱為「浪花（大阪古稱）大嬸」， 顛覆日本政治人物嚴肅印象。

日本新聞網在一日至二日以電腦隨機組合數字方式，針對全日本十八歲以上男女二六〇七人進行市話與手機民調，由調查員親自訪問，其中有效回答一〇一三人，佔卅八‧九％。民調顯示，支持高市內閣的受訪者高達八十二‧〇％，比上個月石破茂內閣支持率增卅八‧三個百分點，回答「不支持」者佔十四‧三％。

對於高市上任後一系列外交表現，包括首次與美國總統川普見面，更有高達八十三％受訪者肯定。日本媒體指出，高市與川普等世界領袖的互動，與傳統日本政治人物嚴肅、有距離感的印象不同，反而是親切、直率、拉近距離的態度，被視為高市的關西人性格，在外交中帶入「人情味」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法