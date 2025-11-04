控中俄等國偷偷核試 川普：美要同等測試

1946年至1958年，美國在馬紹爾群島的比基尼環礁進行核武測試，在此期間共引爆24枚核彈。（路透檔案照）

美國總統川普在二日播出的「哥倫比亞廣播公司」（CBS）新聞節目「六十分鐘」專訪中透露，中國、俄羅斯、北韓、巴基斯坦等國都在進行核武測試，而且都是暗中進行，並未對外公開，因此美國不能落居人後，必須立刻開始進行「同等」測試。美國能源部長萊特（Chris Wright）隨後澄清，美國進行的僅是系統測試，並未涵蓋核武「試爆」。

美能源部長澄清︰系統測試 未涵蓋試爆

川普被問到，他在十月卅日於南韓會見中國國家主席習近平前，指示戰爭部（國防部）立即開始進行核武測試，所指為何？川普解釋，美國擁有的核武比其他國家都多，足以毀滅世界一五〇次，俄國的數量居次，中國則遠遠落後排第三，但中俄製造核武的速度很快，五年後就會趕上美國。之所以要進行核武測試，是因為其他國家都在測試，美國是唯一一個沒有這麼做的國家，但瞭解核武如何運作有其必要。

針對主持人聲稱北韓是目前唯一進行核武測試的國家，川普特地反駁，強調中俄兩國也都在測試，而且是在地下深處進行測試，「只是你們不知道而已」，因為北京和莫斯科對此避而不談，兩國媒體也不會報導相關事件，人們根本不知道測試的具體情況，但美國是開放社會，必須談論此事，因此美國對核武進行測試，「難道不合情理？」川普重申，製造核武後必須測試，否則就無法確定其威力，但美國永遠不想使用核武。

川普還趁機炫耀政績，指稱美國擁有最好的核武，是他在上一屆四年總統任期中翻新和重建的成果，但他非常不願意這麼做，因為這種毀滅性武器的威力實在「難以啟齒」，但如果其他國家想要擁有這種武器，美國也不能落後。他也不忘強調，無核化是一件非常重要的事，他與俄國總統普廷和習近平都討論過這個問題。

當主持人進一步向川普確認，美國是否計畫在時隔卅多年後首次重啟核試爆，川普僅稱「我們會像其他國家一樣測試核武」。美國能源部長萊特隨後在「福斯新聞」訪問中，則淡化美國即將進行核試爆的可能性，「我認為我們現在談論的測試是系統測試，不是核試爆，而是非臨界爆炸」。他說明，這些測試旨在確保核武運作正常，並為核爆做好準備。這是首次有川普政府官員對川普的說法做出澄清。

針對川普指稱中國等國正在進行地下核試，中國外交部發言人毛寧三日表示，中國身為聯合國安理會常任理事國和負責任的核武國家，奉行「不首先使用核武器」政策，堅持「自衛防禦核戰略」，並「恪守暫停核試驗的承諾」，願與各方共同維護「全面禁止核試驗條約」權威，希望美方也能確實遵守相關義務和暫停核試的承諾。

