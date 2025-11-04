川普︰中國滲透美電網與供水 我們一直監視

針對美軍近期大舉部署加勒比海，遭懷疑與試圖推翻委內瑞拉總統馬杜羅（左）有關，美國總統川普（右）表示，不會與委國開戰，但馬杜羅擔任總統的時日已經「屈指可數」。（法新社檔案照）

「美國也玩長遠之計」 對中國也是威脅

美國總統川普在二日播出的「哥倫比亞廣播公司」（CBS）新聞節目「六十分鐘」專訪中證實，中國確實已滲透美國部分電網與供水系統，但「我們也一直在監視他們」。針對美軍近期大舉部署加勒比海，外界懷疑與試圖推翻委內瑞拉總統馬杜羅有關，川普表示美國不會與委國開戰，但馬杜羅擔任總統的時日已經「屈指可數」。

在這場專訪中，主持人歐唐納爾（Norah O’Donnell）問到，川普甫於十月卅日與中國國家主席習近平於南韓會晤時，達成一項為期一年的貿易協議，「但中國人以百年為單位思考，著眼長遠佈局，對美國國土也是如此」。事實上，美國情報機構指出，中國已滲透美國部分電網與供水系統，竊取美國智慧產權和民眾個資，還收購美國農地，「究竟中國對美國構成多大的威脅？」

請繼續往下閱讀...

川普回應道，美國也是「玩長遠之計」，美國對中國也是威脅，「你說的很多事情，我們也對他們做過」。川普強調，這是一個競爭激烈的世界，美中之間尤甚，但與此同時，他仍認為美中相處得很好，透過合作可以變得更強大，而不只是把對方打趴。

川普︰不會與委國開戰 但馬杜羅在位時日不多

歐唐納爾另問道，美軍已在加勒比海摧毀至少八艘涉嫌載運毒品的船隻，還派出全球最大航空母艦「福特號」前往坐鎮，是否準備與委內瑞拉開戰？川普說他「不這麼認為」，但委國確實對待美國非常惡劣，不光是毒品流入美國，還放任成千上萬犯罪者、精神病患進入美國，這也是拜前總統拜登開放邊境政策所賜，「拜登是我們國家史上最糟糕的總統」。美軍擊毀的每一艘船隻，本來都會奪走數萬名美國人的生命，並摧毀無數美國家庭。

當歐唐納爾進一步追問，美軍如此大陣仗，「是為了阻止毒品？還是為了推翻馬杜羅總統？」川普強調，此事涉及許多層面，其中最重要的就是委國允許其監獄囚犯湧入美國。至於馬杜羅的總統任期是否「屈指可數」？川普接連兩次回答「我認為是的」。針對外界盛傳美軍會對委國發動地面攻擊，川普則賣起關子，聲稱不會說明相關傳聞是否屬實。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法