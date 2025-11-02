謠言終結站》洋蔥切片放腳底治小兒感冒？無科學根據偏方

謠言終結站》洋蔥切片放腳底治小兒感冒？無科學根據偏方2025/11/02 05:30
謠言終結站
網傳消息：近期馬來語社群媒體流傳「將洋蔥切片放在嬰幼兒腳底並穿襪包覆」可治發燒、咳嗽和鼻塞，引發家長關注與分享。
查證結果：法新社向醫療專家查證，澄清此為無科學根據的民間偏方。醫生指出，無證據顯示洋蔥能透過腳底吸收發揮療效，且延誤就醫恐導致嚴重併發症。建議家長勿仰賴偏方，應及早就醫並依專業指導使用退燒藥等科學治療方式。
