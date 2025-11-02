美柬關係回溫 重啟吳哥哨兵軍演

柬埔寨雲壤海軍基地今年三月的衛星照片。美國和柬埔寨已同意將重啟二〇一七年停止的聯合軍演，並正討論美國戰爭部長赫格塞斯未來訪問雲壤基地事宜。（法新社）

「彭博」一日報導，美國和柬埔寨將重啟二〇一七年停止的「吳哥哨兵」（Angkor Sentinel）聯合軍事演習，這是兩國關係升溫的最新跡象。

美國戰爭（國防）部長赫格塞斯十月卅一日在馬來西亞舉行的東協國防部長會議期間與柬埔寨防長會晤後，宣布恢復「吳哥哨兵」聯合軍演。該演習於二〇一七年暫停，當時華府批評金邊人權問題惡化和民主倒退。

這項宣告為美柬關係具有里程碑意義的一週劃上句點，其中包括川普與東南亞多國簽署的貿易協議，以及在他主持下、柬埔寨與泰國簽署的和平協議，以緩和今年稍早造成數十人死亡的柬泰邊界爭端。

討論美艦訪雲壤海軍基地

據了解，美柬防長也討論赫格塞斯未來隨美國海軍艦艇訪問柬埔寨雲壤海軍基地的事宜。華府方面長期以來一直擔心，根據六年前簽署的一項秘密協議，中國將獲得該海軍基地的獨家軍事使用權，並聲稱該基地最終將成為北京在印太地區的第一個據點。

另外，柬埔寨總理韓馬內表示，他與美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾在通話中承諾加強合作。柬埔寨與緬甸和寮國一樣，是跨國犯罪網路的溫床，這些網路從世界各地的受害者手中騙取數十億美元。柬國官員表示，已加強反洗錢法規，並準備嚴厲打擊詐騙中心。

