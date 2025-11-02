為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美菲成立新特遣隊 加強南海戰備

    2025/11/02 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    菲律賓最北端的巴丹群島距離台灣約一百五十公里，是扼守巴士海峽的關鍵。圖為菲律賓軍隊在巴丹群島的雅米島升起國旗。（路透檔案照）

    菲律賓最北端的巴丹群島距離台灣約一百五十公里，是扼守巴士海峽的關鍵。圖為菲律賓軍隊在巴丹群島的雅米島升起國旗。（路透檔案照）

    美國戰爭部（國防部）十月卅一日表示，美國與菲律賓已成立一支新的聯合特遣隊，以加強合作與提高在包括南海等的地區的軍事戰備。同日，美國、菲律賓、澳洲與紐西蘭結束在南海的兩天聯合演習，中國解放軍一日批評此舉嚴重破壞地區和平穩定。

    五角大廈是在戰爭部長赫格塞斯與菲律賓國防部長鐵歐多洛於馬來西亞的東南亞國協防長會議上會晤後，做上述宣布。五角大廈發言人帕尼爾在聲明中表示，「特遣隊菲律賓支隊」將加強作戰合作，改善聯合規劃，並提高相互操作性，「特別是在南海地區」。

    此外，菲國軍方一日發表新聞稿表示，美菲紐澳四國在十月卅日到卅一日於南海的菲國聲索海域舉行代號 「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合演習，以強化彼此間的海事合作與加強協同作戰能力。這是菲國今年第七次、自去年MMCA啟動以來第十二次與志同道合國家在「西菲律賓海」菲國對其在南海聲索區域的稱呼舉行最新一輪聯合演習。「西菲律賓海」是菲國對其在南海聲索區域的稱呼。

    一日，中國解放軍南部戰區發言人田軍里批評菲律賓拉攏域外國家在南海「攪局」，嚴重破壞區域和平穩定，並稱所謂的「聯合巡航」進一步證明菲律賓是「是南海問題攪局者、地區穩定破壞者」。田軍里還說，南部戰區曾組織兵力嚴密跟監，對任何攪局南海、製造熱度的活動「盡在掌握」，以及該戰區部隊持續保持高度戒備，以捍衛領土主權與海洋權益。

