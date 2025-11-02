中韓峰會 簽署6備忘錄1協議

南韓總統李在明一日與中國國家主席習近平在慶尚北道國立慶州博物館舉行高峰會。（法新社）

南韓總統李在明和中國國家主席習近平一日在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行會談，這是習近平十一年來首度訪韓，兩人一同見證韓中兩國簽署經貿、金融、農業、執法、科技等六份諒解備忘錄和一項協議，同意加強互惠合作、拓展共同利益，也商議朝鮮半島無核化進程，但北韓在同一天表示，朝鮮半島無核化是無法實現的「白日夢」。

李在明表示，自今年六月與習近平通話後，一直期待此次會面，並熱烈歡迎習近平訪韓，強調此行具「關係重啟」意義。他指出，中國為南韓最大貿易夥伴，中韓經濟合作正從垂直分工轉向水平夥伴關係，呼籲建構共享繁榮關係。

習近平表示，中韓是搬不走的近鄰與分不開的夥伴，建交以來超越意識形態，實現相互成就。他提出四點建議：加強戰略溝通以增進互信、深化互利合作、促進民心相通、強化多邊協作共謀和平發展。

李在明提及北韓領導人金正恩九月出席北京二戰紀念活動，認為中朝高層互動有助為南北韓對話創造條件，「希望南韓和中國加強戰略溝通，共同努力恢復與北韓的對話」。然而，北韓外務省副部長朴明浩抨擊，南韓仍極力否認北韓是核武國家，並大談實現非核化的白日夢，只會自曝其短，顯示缺乏常識。

南韓國家安保室長魏聖洛在「習李會」後闡述成果，指雙方決定啟動高層定期溝通機制，推動關係全面恢復。雙方並就黃海構造物、「限韓令」等棘手問題進行良好對話。針對南韓船企「韓華海洋」被列入中方反制清單一事，雙方進行建設性對話，期待隨美中貿易摩擦緩解而化解。在朝鮮半島議題上，雙方一致認為朝美對話最重要，將合作營造對話環境。至於會談是否觸及韓國將建造核潛艦問題，魏聖洛只稱雙方就安全議題廣泛交流，不會公開對話細節。

