    首頁 > 國際

    美國家情報首長：中東「政權更替」戰略告終

    2025/11/02 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國國家情報首長加巴德在中東演說時表示，美國已對中東地區的「政權更替」策略劃下句點。（美聯社檔案照）

    美國國家情報首長加巴德在中東演說時表示，美國已對中東地區的「政權更替」策略劃下句點。（美聯社檔案照）

    美國國家情報首長加巴德十月卅一日在中東國家巴林舉行的年度安全會議「麥納瑪對話」上表示，在川普總統的領導下，華府過去數十年來在中東地區的「政權更替或國家建設」策略，已經告終。

    加巴德在演說時表示：「數十年來，我們的外交政策陷入了一種適得其反且無止境的循環—政權更替或國家建設。做法千篇一律：推翻政權、試圖強加我們的治理體系、介入那些我們幾乎不了解的衝突，最後離開時，敵人比盟友還多。」她指出，此舉的結果是花費數兆美元、痛失無數人命，以及在許多情況下，製造出更大的安全威脅。

    美國自今年初川普重返白宮執政以來，一改過去在中東促進人權與提倡民主的目標，取而代之的則是強調經濟繁榮與區域穩定，其實際作為包括促成讓以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯停止加薩戰火，以及在美軍轟炸伊朗核設施後迫使以色列結束與伊朗之間的十二天戰爭。

    加巴德說，加薩停火仍然「脆弱」，以及坦承有鑑於聯合國國際原子能總署（IAEA）通報伊朗核設施有新活動之兆，伊朗仍是一大顧慮。但加巴德說：「未來的道路不會簡單或輕鬆，但川普總統非常堅定會繼續走下去」。

    川普推美國優先 偏孤立主義

    加巴德的發言，形同重申她本人長期秉持的不干涉主義立場，與她過去在國會及二〇二〇年參選美國總統時批評美國參與海外戰爭的立場一致。此外，川普本人也不支持參與海外戰爭，美國撤離阿富汗就是在川普第一任期達成協議；而他今年初上台後力推的「美國優先」，則有帶有「孤立主義」傾向。

