美大軍壓境 委總統急向中俄求救

委內瑞拉總統馬杜羅十月卅一日在首都卡拉卡斯會見加勒比海十四國國會議員時，手持一本迷你版的委國憲法。（路透）

隨著美軍在加勒比海地區大規模增兵，包括「福特號」航艦打擊群、戰機、戰艦及數千名士兵，美委緊張關係持續升溫。「華盛頓郵報」十月卅一日獨家披露美國政府內部文件指出，委內瑞拉總統馬杜羅正向俄羅斯、中國與伊朗請求軍事支援，以應對潛在的美國攻擊。

請求俄國協助加強防空能力

根據美方文件顯示，馬杜羅於十月中旬親筆致信俄國總統普廷，由交通部長維拉斯克茲攜帶赴莫斯科，請求俄方協助強化防空系統，包括提供飛彈、防禦雷達，並修復先前購自俄國的數架「蘇愷-30MK2」戰機、八台引擎與五部雷達。此外，委方還計畫採購十四套俄製飛彈系統及後勤支援。馬杜羅強調，「蘇愷-30MK2」是其應對戰爭威脅的關鍵嚇阻力量。

尋求中國擴大軍事合作

馬杜羅也致函中國國家主席習近平，尋求「擴大軍事合作」，以抵禦「美委衝突升級」。信中請求中方加快企業生產雷達偵測系統的進度，推測旨在提升委國空中監控能力。他更將美國在加勒比海地區侵略行為視為對中國的威脅，理由是委中兩國擁有共同的意識形態。

接收伊朗軍備、無人機

在伊朗方面，維拉斯克茲已協調接收一批軍備與無人機，並計畫訪問德黑蘭。他向伊朗官員表示，委國急需「被動偵測設備」、「全球衛星定位系統（GPS）干擾器」，以及「航程達一千公里的無人機」。

俄羅斯雖長期為馬杜羅政權的重要支持者，但克里姆林宮拒絕就此信函置評。俄外交部僅表示支持委國「捍衛國家主權」，並「根據新威脅適度回應夥伴請求」。值得注意的是，一架遭美國制裁的俄國伊爾-76運輸機在上月廿六日繞道非洲，避開西方國家空域，抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，引發外界對秘密軍援的猜測。

俄陷烏戰 未表態支持

由於俄國深陷烏戰泥淖，同時著眼與其他拉丁美洲夥伴加強合作，目前沒有俄國有意擴大支持委國的跡象，更何況美委僵局可能有利莫斯科，因為可轉移美國對歐洲的注意力。

與此同時，美國總統川普卅一日被問到是否正考慮對委國境內發動襲擊時予以否認，但不清楚他的意思是排除發動攻擊的可能性，或只是尚未做出最終決定。

