東協抗中 美防長推聯合海域監測

東南亞國協國防部長會議1日在馬來西亞首都吉隆坡舉行，圖為中國國防部長董軍。（法新社）

促建立聯合海域情勢感知網

美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯一日在東協（ASEAN）國防部長會議上，力促東協國家強化海上力量，力抗中國在南海挑釁、愈加「破壞穩定」行徑，他提出建立聯合海上態勢監測機制，表示美國願意提供所需技術，支持東協國家共同回應中國的威脅。同日，日本防衛大臣小泉進次郎與中國國防部長董軍會晤，對中國軍方的活動表達關切，強調維持台海和平穩定重要性。

涵蓋空中、水下無人機系統 願提供所需技術

請繼續往下閱讀...

赫格塞斯出席東協會議第二天，向東協各國防長提出，建立一套聯合海域情勢感知網，以及涵蓋空中、水下無人機的系統，以更低的成本和風險，強化海域監測，而美國亟欲以其創新能力和規模，與盟邦夥伴分享這些能力。

他說，東協國家「都有在貴國主權水域和整個南海，發生脅迫、騷擾和非法活動的經驗」，「你們就身處在我們所有人都面臨的威脅中，來自中國的侵略和在南海與其他地區之行徑」，因此需要發展共同回應的能力，而這包括能夠監視海上行為，確保不論是誰，受威脅的一方「不再孤單」。

赫格塞斯前一天與董軍會談，才對北京在台灣周邊和南海行為表達嚴正關切。他一日更進一步舉出中國海警船對菲律賓船隻發射水砲、衝撞等行徑，並表示中國在兩國爭議的黃岩島設立自然保護區「毫無正當性」，形同「實質佔領」。

批中挑釁 密切監視中國行徑

他批評中國的挑釁行動，挑戰且威脅該區域領土主權，「中國對南海的廣泛領土和海洋主權主張，與其承諾以和平方式解決爭端的說法背道而馳」，「我們不尋求衝突，但是我們必須確保，中國未試圖支配你們或者其他任何國家」。

儘管赫格塞斯力促東協和中國，繼續其進行多年的南海行為準則談判，但是他也說，「若無具體行動支撐的準則，也會只是空話」。

另外，剛上任的日本防衛大臣小泉進次郎，一日也在東協防長會議場邊，與董軍首次會談，時間約五十分鐘，小泉強調日中在安全領域仍存在眾多懸而未決的議題，並對中國軍方的活動表達擔憂。

「朝日新聞」報導，根據日本政府的會後說明，小泉針對中國海警直昇機在釣魚台列嶼（尖閣諸島）周邊，侵犯日本領空、以及中國軍機接近自衛隊飛機等活動，向董軍提出嚴正關切，要求中方立即停止相關行動。此外，他也對南海局勢表達深切憂慮，並強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性。小泉指出，兩國須正視具體棘手的問題，而非「視而不見」，強調坦誠討論和持續溝通的重要性。

東南亞國協國防部長會議1日在馬來西亞首都吉隆坡舉行，圖為出席相關會議的美國戰爭部長赫格塞斯（中）。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法