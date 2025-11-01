美軍打擊毒販 擬擴及委國軍港機場

面對美國不斷升級軍事威懾，支持委內瑞拉總統馬杜羅的民眾十月卅日在首都卡拉卡斯舉行反美大遊行。（歐新社）

「華爾街日報」十月卅日報導，知情美國官員透露，川普政府已確定委內瑞拉境內有包括軍事設施在內的目標涉及走私毒品，一旦川普總統決定要採取更進一步行動，對位於委國境內目標發動空襲，形同是在告訴委內瑞拉總統馬杜羅該下台了。

官員說，儘管川普尚未就下令進行地面打擊做出最後定奪，但可能的空襲行動將鎖定連接販毒集團與馬杜羅政權的目標；被考慮的潛在目標，包括委國軍方控制、據稱被用於販運毒品的港口與機場，包括海軍設施與簡易機場。

請繼續往下閱讀...

川普上台時承諾要嚴打來自拉丁美洲、造成數百萬美國國人死亡的非法毒品，並在就職後對加勒比地區部署前所未有的軍力，同時加強對該區毒品走私嫌犯的致命打擊力道，包括空襲疑似走私毒品的船隻。倘若川普下令空襲委國境內目標，儼然是這場打擊毒品走私的軍事行動的重大升級。

川普曾公開表示他可能會下令空襲委內瑞拉，白宮發言人凱利也說，川普準備動用美國一切力量以阻止毒品湧入美國。川普政府甚至還在可能的委國地面打擊行動前帶風向，像是把馬杜羅描繪成企圖向美國「傾銷」毒品的販毒集團頭子、指控委國是恐怖活動的中心樞紐，以及聲稱馬杜羅政權經營販毒集團，甚至直接叫馬杜羅趁早逃往俄羅斯或中國以保住一命。

當前與川普第一任期的美國官員都曾施壓以期在委國挑起軍中叛亂或起義，儘管此舉並未成功，委國軍方也一直支持馬杜羅，但美國如今秀肌肉的方式明顯有所不同。專家認為，美國正在檢驗馬杜羅是不是真的很弱以及委國軍方會否輕易倒戈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法