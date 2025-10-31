為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日韓領袖會

    2025/10/31 05:30
    日本首相高市早苗三十日與南韓總統李在明舉行首次會談。（法新社）

    日本首相高市早苗三十日與南韓總統李在明舉行首次會談。（法新社）

    日本首相高市早苗30日訪問南韓，出席在慶州舉辦的亞太經合會峰會，傍晚與南韓總統李在明舉行首次會談，時間約40分鐘。兩人確認建立日韓穩定且面向未來的關係，也將繼續進行兩國領導人互訪的「穿梭外交」。高市預定在31日與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。（駐日特派員林翠儀）

