南韓造核潛艦 川普未說明技術取得

南韓海軍作戰部長張東吉30日在國會審計會議上表示，若南韓確定要取得核動力潛艦，大約需要10年才能完成首艘潛艦建造。（歐新社）

甫結束亞洲訪問的美國總統川普於社群平台「真實社群」宣布，已同意南韓建造核子動力潛艦，以取代現役老舊的柴油潛艦，並建議於南韓「韓華集團」收購的費城造船廠建造。此舉一舉實現首爾數十年來發展核動力艦艇的夙願，但同時引發核武擴散的嚴重擔憂。

引發核武擴散擔憂

川普未說明南韓將如何取得敏感的核動力技術。目前美國僅在一九五〇年代向英國轉移此技術，近年則透過「澳英美三方安全合作夥伴」（AUKUS）協議協助澳洲建造核潛艦。南韓雖具備先進的造船實力，但能否掌握核反應爐技術與安全規範仍是關鍵挑戰。對此，南韓產業部澄清，雙方並未具體討論在費城建造的細節。

請繼續往下閱讀...

南韓總統李在明廿九日與川普會談時指出，柴油潛艦機動性不足，難以有效監控北韓與中國等其他國家潛艦活動。美方同意南韓建造非核武器的核潛艦，可強化區域嚇阻，並減輕美軍在西太平洋的防衛負擔。此外，李在明也尋求美方支持放寬現行核協議，允許南韓對使用過核燃料進行再處理，以發展更完整的核能產業鏈。南韓國家安保室室長魏聖洛表示，若美方同意，將推動重新檢視現行以民用為主的核協議。

「武器管制協會」（ACA）執行主任金波向「路透」指出，若美國試圖避免核武在全球擴張，川普政府就應該拒絕盟友提出這類要求。華府智庫「北緯三十八度」主任陶恩則認為，在俄羅斯與北韓深化核合作的背景下，南韓強化與美核合作實屬必然。

首爾慶南大學的北韓專家金東燁批評，川李峰會的結果可總結為「盟友關係的商業化」及「和平的商品化」，「極大化了美國的利益，而非朝鮮半島的自主權」。「華盛頓郵報」分析，南韓的舉措源於對北韓核武進展與中國軍事崛起的不安，但發展核潛艦可能被平壤視為敵意信號，反而加劇區域軍備競賽，並提高未來說服北韓棄核的難度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法