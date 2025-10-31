中國規劃 5年縮小與美俄核差距

俄方近期測試的「海燕」巡弋飛彈與「海神」水下無人載具。（路透）

香港「南華早報」報導，分析家指出，中國在廿八日公布的「十五五」規劃（第十五個五年規劃，二〇二六至二〇三〇年）中重提加強「戰略威懾」並首度將之與「維護全球戰略平衡穩定」掛勾，顯示北京當局將擴大與現代化其核武庫，以縮小與美國以及俄羅斯的差距。

「戰略威懾」通常意指核武力量，中國政府文件過去也曾出現該字眼，但今年的「十五五」計劃是首度將之與全球戰略平衡穩定掛勾。分析家指，這顯示北京雖不見得尋求在核武戰力上與美俄並駕齊驅，但至少要縮小差距。美國智庫「蘭德公司」（RAND）資深國際防務研究員希斯說，中國的目標是維持「可靠的核威懾」，並透過禁止核子擴散來降低核戰風險。

首稱加強威懾 維護全球穩定

希斯說，中國很可能會擴充核武庫，以確保具備可靠的二次打擊能力，可能意指中國核武庫將擴大到有約一千枚核彈頭。希斯說，美國的核武威懾力是用來對付欲攻擊美國及其世界盟國的敵人，但中國的核武威懾力僅用於自保，因此中國可能甘於在核子力量上與美俄達成平衡，而非在核彈頭數量上與美國相當。

數據顯示，在全球共一萬多枚核彈頭中，各五千多枚的美俄已佔九成；中國目前有約六百枚，自二〇二三年以來每年新增約一百枚，估計到了二〇三〇年將有約一千枚，以及在二〇三五年以前達最大值約一千五百枚。

解放軍退役大校、北京清華大學國際安全與戰略研究中心高級研究員周波說，「十五五」計畫中的承諾，意味中國劍指將其核武庫擴大到一定程度，以確保任何國家都不敢考慮對中國進行先發制人的核打擊；再加上美俄受限於「新戰略武器裁減條約」（New START），僅可各部署不超過一五五〇枚戰略核彈頭，中國增加核彈頭數量，自然能強化戰略平衡感。

