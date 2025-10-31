為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川習會前 川普下令立即恢復核試

    2025/10/31 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國於一九四六年在比基尼環礁進行代號為「十字路口行動」的水下與空中核子試爆的檔案照。（路透）

    美國於一九四六年在比基尼環礁進行代號為「十字路口行動」的水下與空中核子試爆的檔案照。（路透）

    反核武團體：美核彈頭數已落後俄

    美國總統川普三十日宣布，因「其他國家」進行核試，他已指示國防部恢復核武測試。此舉正值川習會登場前夕，且俄羅斯日前成功測試可攜核彈頭的核動力水下無人載具。俄方否認進行核試，並表示若美國恢復，俄國將比照辦理；中國則呼籲美方遵守「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）承諾。

    很不想重啟 但別無選擇

    川普在社群媒體表示，雖不願重啟核試，但因他國行動別無選擇，已指示「戰爭部」（即國防部）在平等基礎上開始測試美國核武，並稱此程序將「立即」展開。他在空軍一號的記者會上重申，美國多年未核試，如今重新開始是「合適的」，但未透露地點與日期。

    先前俄水下核試射成功

    川普未明言哪些國家進行核試，但發文曾提及俄羅斯與中國，並宣稱美國核武數量世界第一，俄羅斯第二，中國是遠遠落後的老三，但會在五年內趕上來。然而根據「國際廢除核武運動」（ICAN）統計，全球九個核武國家共擁有約一二三三一枚核彈頭，其中俄羅斯約五五〇〇枚，美國約五〇四四，顯示美國排名實居第二。

    俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫同日表示，未得知任何國家進行核試，華府也未事先通知俄方。他強調俄方近期測試的「海燕」（Burevestnik）巡弋飛彈與「海神」（Poseidon）水下無人載具並非核試，但若他國進行核試，俄方將比照辦理。

    至於中國外交部發言人郭嘉昆則表示，中方希望美方切實遵守CTBT義務與「暫停核子試爆」承諾，以實際行動維護國際核裁軍與禁核擴散體系，並維護全球戰略平衡與穩定。

    目前並不清楚川普所說的「測試我們的核武」，指的是核彈頭試爆（最後一次是一九九二年），還是測試可攜帶核彈頭的武器系統。美國自一九九六年以來，就是禁止無論軍事或民用的一切核試的CTBT的締約國，恢復核試恐有違約之虞。

    川普在空軍一號上還告訴記者，他希望推動非核化，正在與俄羅斯就非核化（裁減核武）進行磋商，希望中國也會加入。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播