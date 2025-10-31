川習會前 川普下令立即恢復核試

美國於一九四六年在比基尼環礁進行代號為「十字路口行動」的水下與空中核子試爆的檔案照。（路透）

反核武團體：美核彈頭數已落後俄

美國總統川普三十日宣布，因「其他國家」進行核試，他已指示國防部恢復核武測試。此舉正值川習會登場前夕，且俄羅斯日前成功測試可攜核彈頭的核動力水下無人載具。俄方否認進行核試，並表示若美國恢復，俄國將比照辦理；中國則呼籲美方遵守「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）承諾。

很不想重啟 但別無選擇

川普在社群媒體表示，雖不願重啟核試，但因他國行動別無選擇，已指示「戰爭部」（即國防部）在平等基礎上開始測試美國核武，並稱此程序將「立即」展開。他在空軍一號的記者會上重申，美國多年未核試，如今重新開始是「合適的」，但未透露地點與日期。

請繼續往下閱讀...

先前俄水下核試射成功

川普未明言哪些國家進行核試，但發文曾提及俄羅斯與中國，並宣稱美國核武數量世界第一，俄羅斯第二，中國是遠遠落後的老三，但會在五年內趕上來。然而根據「國際廢除核武運動」（ICAN）統計，全球九個核武國家共擁有約一二三三一枚核彈頭，其中俄羅斯約五五〇〇枚，美國約五〇四四，顯示美國排名實居第二。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫同日表示，未得知任何國家進行核試，華府也未事先通知俄方。他強調俄方近期測試的「海燕」（Burevestnik）巡弋飛彈與「海神」（Poseidon）水下無人載具並非核試，但若他國進行核試，俄方將比照辦理。

至於中國外交部發言人郭嘉昆則表示，中方希望美方切實遵守CTBT義務與「暫停核子試爆」承諾，以實際行動維護國際核裁軍與禁核擴散體系，並維護全球戰略平衡與穩定。

目前並不清楚川普所說的「測試我們的核武」，指的是核彈頭試爆（最後一次是一九九二年），還是測試可攜帶核彈頭的武器系統。美國自一九九六年以來，就是禁止無論軍事或民用的一切核試的CTBT的締約國，恢復核試恐有違約之虞。

川普在空軍一號上還告訴記者，他希望推動非核化，正在與俄羅斯就非核化（裁減核武）進行磋商，希望中國也會加入。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法