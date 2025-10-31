川習釜山會成果要點2025/10/31 05:30
川習釜山會成果要點
◎關稅與經貿措施
〇美方取消針對中國商品（含港澳）加徵的10%「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅繼續暫停1年，美國對中國進口商品整體關稅從57%降至47%。中方將相應調整反制措施。
〇美方暫停對中國海事、物流與造船業的301調查措施1年，美方暫停實施9月29日公布的出口管制1年，中方也暫停10月9日公布的相關出口管制措施。
◎農產品與稀土供應
〇中方立即恢復大量採購美國黃豆及其他農產品。
〇雙方達成為期1年、可延展的稀土供應協議。
◎禁毒合作與芬太尼問題
〇雙方同意加強打擊非法芬太尼貿易，展開禁毒合作。
◎晶片與科技議題
〇未討論輝達Blackwell人工智慧晶片。
〇中方表示將妥善處理TikTok相關問題。
◎台灣與地緣政治
〇川普明確表示會中未討論台灣議題。
〇就烏克蘭議題，川普表示習近平「會協助我們」，共同處理烏克蘭問題。
◎領袖互訪與後續磋商
〇川普明年4月訪中，習近平也將訪美。
〇確認馬德里經貿磋商成果，推進後續合作。
製表：國際新聞中心
資料來源：綜合外電
