川普證實 未討論降規版晶片出售

輝達29日股價大漲，成為全球首個市值突破五兆美元的企業。圖為輝達執行長黃仁勳於28日在華盛頓特區舉行的Nvidia GTC（GPU技術大會）發表演說。（法新社）

美國總統川普卅日表示，他並未與中國國家主席習近平討論批准輝達Blackwell系列人工智慧（AI）晶片銷往中國一事，澆熄市場對美國可能放寬出口管制的預期。川普廿九日暗示他可能協助輝達向中國出口「降規版」Blackwell晶片，引發現任、卸任官員與國會議員的批評，認為美國如果放行，將是重大的「國安錯誤」。

川普卅日在空軍一號上對媒體表示，「我們確實討論了晶片問題。中方將與輝達及其他廠商商討採購晶片事宜」；被問及美國是否會批准向中國出口降規版的Blackwell晶片時，川普指出，「我們沒有討論Blackwell晶片」。

川普廿九日表示，將與習近平討論輝達Blackwell系列產品，這是為了達成美中全面貿易協議的更廣泛會談一部分。這番言論引發投資人預期華府將會放行，導致輝達股價大漲，市值突破五兆美元，卻令華府許多對中鷹派人士擔憂，此舉將使北京取得先進AI晶片，對美國國家安全構成風險。

民主黨聯邦參議員昆斯表示，川普的談話令他擔憂，「定義二十一世紀戰鬥的是誰控制了AI，對川普總統而言，為了從中國拿到一些黃豆訂單，而向他們出售這些關鍵的尖端AI晶片，這是個悲劇性錯誤。」

若黃豆換晶片 國安錯誤

前美國駐中國大使伯恩斯表示，他希望川普政府能「堅守底線」，並說若美國若真的向中國出售降規版Blackwell晶片，將是巨大錯誤。他指出，美企向中國銷售取得的任何利益恐是非常短暫，因中國政府希望在晶片技術自力更生，正如在其他產業上一樣。

