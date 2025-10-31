締結多項協議 川普願再訪亞洲

川習會一結束，川普隨即搭上空軍一號啟程返美。他宣稱川習會獲得巨大成功。（法新社）

亞洲行成果豐碩 與日韓深化同盟關係

美國總統川普卅日結束亞洲訪問行程，從南韓釜山金海空軍基地搭「空軍一號」啟程返美。此行他先後訪問馬來西亞、日本與南韓，締結多項協議成果豐碩，並在亞太經合組織（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，達成關稅下調、恢復黃豆採購等多項共識，但並未與北韓領袖金正恩會面，引發關注。

根據韓聯社報導，川普在專機上向媒體坦言，願為會見金正恩再次訪問亞洲地區。他強調：「我們非常忙碌，此次訪問的核心是中美會談。若在此時安排與金正恩見面，可能會被視為（對習近平）失禮之舉。」他仍表達願再次訪問亞洲以促成美國和北韓對話，稱「我會再來，關於金正恩的事宜，我會再次到訪」。

親送習近平坐車 耳語握手道別

川普亞洲行成果豐碩，最大重點是與中國達成階段性貿易共識，雙方同意相關爭端休戰一年。美國有線電視新聞網（CNN）稱美中領袖都為此做出重大讓步。在約一小時四十分的川習會上，兩人互動也倍受外界矚目。會談開始時，川普主動向習近平握手致意，並說：「很高興再次見到你。」習近平回應：「我也是。」隨後，川普向在場媒體表示，這次會面「一定會非常成功」，並笑稱習近平是「非常強硬的談判者」，「這可不是好事」。會談結束後，川普親自送別習近平，一路同行至座車停靠處。兩人在車旁短暫耳語交談、握手道別，看似氣氛融洽。

中允採購黃豆、能源 川普大勝

英國廣播公司新聞網（BBC）指出，北京同意恢復採購黃豆對川普而言是場勝利，有助川普選票基本盤的美國中西部農民減少損失。

川普稍後在專機上發文表示，美中官員將會面，商討可能達成的「能源協議」，中國已同意將開始採購美國能源，「關於從阿拉斯加州大量採購石油和天然氣，可能將有一筆規模相當大的交易發生。」

川普此行密集與日、韓、馬來西亞等國互動，深化同盟關係。在馬來西亞，他見證泰國與柬埔寨簽署和平協議，化解邊境衝突，成功塑造「和平締造者」形象。訪日期間，川普與新任首相高市早苗會晤，並獲安排晉見天皇，雙方更簽署「美日關鍵礦產供應安全架構協議」，確保稀土等戰略資源供應。在南韓，總統李在明宣布將推動企業未來十年對美投資三千五百億美元，並深化半導體與電池合作。

CNN指出，亞洲領袖透過熱情招待奉承、投其所好贈送黃金禮物等手段，成功拉攏與川普的距離，簡化了貿易談判。例如日本送給川普一顆鑲有金箔的高爾夫球，南韓則贈送川普「新羅金冠」複製品。

