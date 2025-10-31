川習會 沒談台灣 達多項共識 貿易休戰一年

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平昨在南韓釜山會談，宣布在多項議題達成共識。（美聯社）

美國總統川普三十日在南韓釜山與中國國家主席習近平舉行六年來首度面對面會談，歷時一小時四十分，雙方宣布在多項議題達成共識，包括貿易休戰一年，但全程未提及台灣。川普會後啟程返國，在專機上表示，此次會談成果豐碩，若以零到十分評價，他會給「十二分」。

雙方共識涵蓋貿易、科技與地緣政治。川普宣布，美國將中國商品關稅從五十七％調降至四十七％，芬太尼相關關稅下調至十％。中方承諾立即恢復採購「大量」美國黃豆與農產品。

請繼續往下閱讀...

美國財長貝森特三十日表示，中國已同意未來三年每年購買二千五百萬公噸黃豆，並已批准TikTok交易協議。

中方同意稀土管制 暫緩1年

稀土議題為會談重點。川普說，中國同意暫緩實施新一輪稀土出口管制措施一年，「所有稀土問題已解決，這對全球都是好事」。至於半導體，川普表示，中國將直接與輝達討論採購，美方將擔任協調角色，但先進的Blackwell晶片未在討論之列。

在台灣問題上，川普表示台灣議題「從未被提及，實際上根本沒討論過」。在烏克蘭問題上，習表態願與美國合作，協助結束戰爭。川普同時提到，中國長期自俄羅斯進口石油，但雙方未深入討論此議題。

川普稱是巨大成功 自評12分

川普稱此次會晤是「巨大成功」，他將於明年四月訪中，習隨後回訪美國。在會談開始前，習近平說兩國應該做「夥伴、朋友」，「不應陷入相互報復的惡性循環」。

分析指此次共識多屬短期妥協，並非全面協議，難以扭轉兩國供應鏈脫鉤趨勢，但貿易緊張降溫仍有助安撫市場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法