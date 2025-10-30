日媒：日中協調31日舉行峰會

日媒報導，日中兩國政府擬配合APEC峰會，在卅一日舉行高市與中國國家主席習近平的首次會談，雙方已就此展開協調。（美聯社）

在日本首相高市早苗與美國總統川普的首次會談落幕後，日本共同社廿九日引述多名政府相關人士報導，日中兩國政府擬配合在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，在卅一日舉行高市與中國國家主席習近平的首次會談，雙方已就此展開協調。

中國外交部發言人郭嘉昆稍早在例行記者會上，被日媒問到習近平出席APEC峰會期間，是否將與高市舉行會談時，不願正面回應。

中國外交部長王毅廿八日與日本新任外務大臣茂木敏充通話。根據中方說法，高市高度重視日中關係，希望雙方加強各層級交往，增進互利合作，妥善處理分歧，全面推進建設性、穩定的日中戰略互惠關係。

共同社報導，茂木就中國稀土出口管制，與中方在包括尖閣諸島（釣魚台）在內的東海的活動表達關切。另一方面，雙方確認將全面推進擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」、建構建設性且穩定的關係。

王毅則說，中方注意到高市新內閣釋放的積極訊號，希望日方邁好對中交往的第一步，「歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義，希望日方同中方一道，維護好中日關係的政治基礎，推動中日關係沿著正確方向繼續改善發展」。

高市對中國立場強硬，曾表示「台灣有事就是日本有事」。高市就任首相後，中國政府沒有公開祝賀，還特別敦促日方「信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾」，顯示北京對高市持質疑立場。

中國官媒對高市描述多為負面，指她是「女版安倍」的右翼保守政客，「一貫反中，多次發表抹黑中國言論，一再否認南京大屠殺，大肆渲染中國威脅論，還在台灣問題上大放厥詞」，還提到高市曾多次參拜靖國神社、主張修改和平憲法，將日本自衛隊改為國防軍等，擔憂她在外交、國防的態度會使中日關係面臨挑戰。

