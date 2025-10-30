優雅老練 高市開創日本女力外交

白宮攝影官拍攝的黑白照片顯示，高市挽著川普的手臂走下迎賓館階梯，展現女性首相的優雅與外交老練。（取自川普「真實社群」）

駐日特派員林翠儀／特稿

日本首相高市早苗與美國總統川普廿八日首度舉行會談，成功拉近距離，展現繼承「安倍路線」的外交手腕，同時以女性領袖的柔中帶剛形象開創新局。她以談吐、肢體語言與服裝造型展現「女力外交」，傳遞強硬而不失優雅的日本領袖新形象。

外交首戰 新內閣7天達陣

高市廿一日就任首相，廿五日前往馬來西亞出席東南亞國協（ASEAN）峰會，廿七日迎接川普訪日。短短一週，幾乎天天開研習會準備會談。為了支撐這場外交首戰，高市啟用曾和川普政府交手的外務大臣茂木敏充、經產大臣赤澤亮正，並延攬安倍時期的「老班底」，包括今井尚哉、秋葉剛男、市川惠一等幕僚。

請繼續往下閱讀...

市川是安倍的「自由開放印度太平洋」構想起草人，原定出任駐印尼大使，高市特意留下他擔任國安局長。曾在安倍與川普會談擔任口譯官、被川普暱稱為「小首相」的高尾直，也再度出馬，安倍外交團隊在高市政府全面復活。

宜靜宜動 顛覆日相嚴肅形象

高市被稱為「女版安倍」，原本有人認為語帶貶義，但在重建「日美蜜月期」的外交現場，反而成為助力。川普與安倍過去以名字互稱，如今「川高會」也重現這種情誼。會談前，高市轉交安倍遺孀昭惠贈送的安倍愛用高爾夫球桿，會談開場她提及安倍，引出川普對故友的追憶，氣氛溫馨，讓同席的外相茂木也忍不住鼻酸，與石破茂政府時期劍拔弩張的美日關係形成鮮明對比。

會談後流出的白宮攝影官拍攝的黑白照，在網路上引發熱議。畫面中，高市挽著川普的手臂走下迎賓館階梯，展現女性首相的優雅與外交老練，象徵日美同盟再啟「新黃金時代」。午餐會上，川普主動要高市稱他「唐納（Donald）」，並改稱她「早苗（Sanae）」，成為兩人親近的象徵，讓日本官邸幹部對高市打了「一二〇分」的高分。

隨後高市受邀共乘「陸戰隊一號」，並登上美軍航空母艦「喬治華盛頓號」。她換上黑色套裝，在川普介紹下比讚、握拳、跳躍轉身，活潑身影顛覆以往日本領袖的嚴肅形象。川普更親自為她調整麥克風高度，互動親密有如兄妹。

妝容服裝時尚 年輕女性推崇

與此同時，「高市時尚」在日本也掀起話題。她曾被安倍建議「要更時尚」，如今以皇家藍為標誌色，並在化妝和髮型上柔化線條，以提升親和力，受到年輕女性推崇，社群平台出現「SANA活」標籤，主要追蹤高市的美容與時尚用品。

高市在東協峰會上以米色外套搭配深色洋裝，強調在外交場合的和諧感，讓她在全部都是男性的東協十國領袖中十分突出，有萬綠叢中一點紅的感覺。與川普會談時，她以象牙白套裝與珍珠飾品現身，典雅莊重；下午登艦時則改穿黑色褲裝。當天中午她還出席天皇主辦的秋季園遊會，以一席淺咖啡色的蕾絲禮服出席，連換三套服裝，均成為話題。

高市以柔制剛，充分運用女性魅力推動國家外交，透過肢體語言、服裝與談話節奏，重新定義「首相外交」的形象，為日本政壇開創前所未有的「女力外交時代」。

高市與川普一起登上美軍航空母艦「喬治華盛頓號」，她換上黑色套裝，在川普介紹下比讚、握拳、跳躍轉身，活潑身影顛覆以往日本領袖的嚴肅形象。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法