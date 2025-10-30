為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美中暫休兵？ 川習會擬為訪中鋪路

    2025/10/30 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普預定30日上午11時（台灣時間上午10時），與中國國家主席習近平在南韓釜山會晤。這是兩人自2019年以來首次面對面會晤。（美聯社檔案照）

    美國總統川普預定30日上午11時（台灣時間上午10時），與中國國家主席習近平在南韓釜山會晤。這是兩人自2019年以來首次面對面會晤。（美聯社檔案照）

    美國總統川普和中國國家主席習近平卅日在南韓舉行會談，英國「經濟學人」（The Economist）廿八日指出，外界普遍認為，雙方屆時若有任何協議出爐，極可能只是針對雙方最容易妥協的部分暫時停戰，為川普明年初訪問中國鋪路，而非全面性協議。

    互不信任 協議難持久

    本月九日，中國對稀土出口祭出全面新管制，川普威脅十一月一日起，對中國進口商品加徵一〇〇％額外關稅。此外，還有企業列入黑名單、港口費用之爭與大豆採購糾紛。「川習會」之所以能夠順利舉行，正是美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰廿六日在馬來西亞協商的成果。

    經濟學人指出，本輪談判可分為三個困難程度不同的層級。首先，最有可能取得進展的是關稅議題。貝森特表示，額外一〇〇％關稅實際上已經擱置，原定十一月十日實施的一批新關稅也可能延後。用來懲罰中國企業涉及類鴉片強效止痛劑「芬太尼」貿易的廿％關稅，甚至可能取消。

    做為關稅減免的交換，中國極可能承諾大量採購美國大豆。去年，大豆是美國對中出口的最大宗單一商品，為向來支持川普的美國中西部農民帶來約一二六億美元收益。重新採購美國大豆，對習近平而言算是低成本的讓步，畢竟等到其他供應來源耗盡，中國年底還是會需要美國大豆。

    其他可能達成協議的領域，還包括港口費用。雙方近期互相對彼此貨輪加徵額外港口費，此次會談可望撤銷。中國也可能批准短影音平台「抖音」美國版TikTok轉手給美國業者。

    談判第二個層級則較為困難，涉及對雙邊貿易、智慧財產權與資本流動的新限制，包括稀土。貝森特表示，中方將把稀土出口管制措施延後一年實施，但中方尚未回應。基於中國對稀土市場的主導地位，全面取消新規幾無可能。分析家指出，延後稀土管制措施，中國預期美方也會同步放寬對先進半導體產品出口管制。若能以稀土換取先進晶片進口，對習近平不失為重大勝利。

    地緣政治最為棘手

    最棘手的第三層級議題，則是地緣政治。川普希望俄羅斯結束烏戰，習近平則試圖讓川普調整對台立場，可能希望川普明言「反對」台獨。然而，習近平迄今並無勸阻俄國總統普廷停戰跡象；川普團隊則強調，美國不會為了貿易協議改變對台政策。

