睽違6年 川習再會各有盤算

美國和中國政府證實，美國總統川普在南韓當地時間卅日上午十一時（台灣時間上午十時），與中國國家主席習近平在釜山會晤。川普廿九日樂觀表示，預計與習近平會晤三至四個小時，「許多問題」都能在他與習近平「很棒的會晤」中獲得解決，但坦言不確定是否會談到敏感的台灣議題。

預計會談3、4小時 不確定談台灣

卅日的「川習會」是兩人自二〇一九年以來首次面對面會談。川普表示，期待這次會晤能促成美國降低因「芬太尼」原料出口加徵的廿％關稅。此外，美中之間有待解決的重大議題，還包括中國進口美國大豆、中國管制稀土出口、美國限制對中國出口人工智慧（AI）與半導體產品，以及TikTok（抖音國際版）的命運等。

川普「樂觀」許多問題都將解決

川普從日本前往南韓時在「空軍一號」專機上表示，他認為會與習近平有一場「很棒的會晤」，許多問題都將獲得解決，他對此感到「樂觀」，因為美中一直都在溝通，「我認為我們將獲致對美國乃至全世界都很好的結果」。川普還說，他「不確定」是否會在會中與習近平討論敏感的台灣議題。

川普說，他預計將與習近平討論芬太尼流入美國的問題，以及美國農民所面臨的貿易挑戰，「我預期這項關稅會降低，因為我相信他們將協助我們解決芬太尼問題」。川普此言呼應「華爾街日報」前一天的報導，即美方可能將針對中國出口商品徵收的廿％芬太尼相關關稅減半，以換取北京加強管制製造芬太尼的化學前驅物出口。當被問及中方是否可能暫停管制稀土出口時，川普表示：「我們尚未討論時間表，但我們會達成某種協議。」

此次峰會前，美中談判代表已在馬來西亞吉隆坡進行磋商，達成初步架構協議，並同意延長關稅休兵期。美國財政部長貝森特表示，預計中國將暫緩稀土出口管制，並恢復購買美國大豆，美方則不會對中方課徵一〇〇％關稅，在川習會前建立「非常正面的架構」，但美方並未改變出口中國品項限制。中國貿易談判代表李成鋼也說，雙方已形成「初步共識」，正等待各自層峰批准。

對於川習會，中國外交部發言人郭嘉昆廿九日在例行記者會上表示，川習會對中美關係具有不可取代的戰略引領作用，川、習兩人將就事關美中關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通。郭嘉昆還說，中方對繼續與美國在打擊芬太尼上合作持開放態度，但他並未直接提到美中會在川習會上達成貿易協議。

