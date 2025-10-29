川普高市共搭陸戰隊1號 重現美日友誼

美國總統川普28日邀請日本首相高市早苗，搭乘總統專用直升機「陸戰隊一號」，前往神奈川縣的美國海軍橫須賀基地。高市晚間在社群平台X貼出與川普在機上的合照，讓日本網友相當興奮。（取自高市草苗X）

美國總統川普廿八日邀請日本首相高市早苗，搭乘總統專用直升機「陸戰隊一號」（Marine One），前往神奈川縣的美國海軍橫須賀基地，並登上航空母艦「喬治華盛頓號」，重現過去川普與「麻吉」已故首相安倍晉三的親密互動，讓日本民眾沸騰，直呼「美日同盟又活過來了」。

重現與安倍互動 川普罕見邀登艦視察

安倍在二〇一七年二月訪問美國時，首次受川普之邀搭乘陸戰隊一號。當時安倍秀出他和川普在陸戰隊一號上的合影，凸顯兩人的好交情。二〇一九年川普訪問日本時，兩人再次搭上陸戰隊一號，從東京移動到埼玉的高爾夫球場。高市這次也受邀搭乘陸戰隊一號，晚間她在社群平台Ｘ貼出與川普在機上的合照，讓日本網友相當興奮。

除共搭陸戰隊一號，川普也邀請高市登上喬治華盛頓號航艦，並向美軍發表演說。川普在二〇一九年訪日時，也曾和安倍共同登日本海上自衛隊準航艦「加賀號」。日本媒體報導，川普這次邀請高市搭乘專機並視察航艦，是極為罕見的安排，旨在展現美日同盟的堅實團結與信任。

川普在介紹高市時表示，她是日本史上第一位女性首相，「真的非常了不起」。川普還輕摟著高市的肩膀說，「我們最近變成很要好的朋友，因為今天美日股市都創下歷史新高，代表我們一定是做對了某些事。」

高市：展現美日攜手守護印太和平安全

高市在演說中表示，六年前，川普總統與已故的安倍前首相，曾在這片橫須賀的土地上，展現「日美攜手守護本地區和平與安全」的決心。如今，當日美兩國最高統帥再度並肩而立，她將繼承那份信念，重新立下誓言，要讓印太成為自由開放的區域，成為本地區和平與繁榮的基石。

高市強調，和平不是靠言語維繫，而是必須以堅定的決心與行動來守護。她並宣示，將徹底強化日本的防衛力量，為本地區的和平與穩定做出更積極的貢獻，「日美兩國將共同揚起風帆，航行於自由開放的海洋。」

中國外交部發言人郭嘉昆則說，美日安全合作應有助於維護地區和平穩定，「而不是相反」。中方敦促日方確實尊重鄰國安全關切，深刻反省行為意識，堅持走和平發展道路。

