美日「高」峰會 川普核心5高官全到

美國總統川普28日邀請日本首相高市早苗，搭乘總統專用直升機「陸戰隊一號」，前往神奈川縣的美國海軍橫須賀基地，並登上航空母艦「喬治華盛頓號」，向美軍官兵發表演說。（路透）

會談高規格 既是禮遇 也是壓力

日本首相高市早苗與美國總統川普廿八日在東京進行上任後首次面對面會談，雖然各界將此次會談聚焦於高市能否通過川普的「面試」，但美方也是誠意十足，國務卿、戰爭部長（國防部長）、商務部長等五位高層閣員也同時出席，不論從外交禮儀還是歷史脈絡來看，均屬極為罕見的高規格配置，除了顯示川普對日本新政府的重視程度，也有意對外傳達「美日經濟、安全一體化」的訊息。

美5高官齊上會談主桌

川普這次訪問日本，國務卿魯比歐、戰爭部長赫格塞斯、財務部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾等五位高層閣員，也先後抵達日本。

請繼續往下閱讀...

在美日「川高會」上，五位閣員加上美國駐日大使葛拉斯同席，日方代表則有外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皐月、經濟產業大臣赤澤亮正、官房副長官尾崎正直、佐藤啟等人出席。

以往的美日峰會，美方多半是國務卿、戰爭部長、白宮國家安全顧問出席，即使川普第二次擔任總統後，傾向一口氣帶上所有決策官員、現場拍板交易的風格，但這五人屬於「核心內閣成員＋經濟閣員」的全方位配置，很少有全上會談主桌的情況。

會談中簽署兩份協議

這種高規格安排，被視為對高市新政府的禮遇，但也是一種壓力，畢竟美日兩國在關稅協議，以及日本如何履行對美投資八十兆日圓等議題上，仍有細節需要確認。美方要求日本在防衛、能源、投資方面提出明確的承諾。

雙方在會談中簽署兩份協議，包括涉及關稅措施具體執行協議的「為日美同盟開創新黃金時代」協議，以及確保稀土與關鍵礦物供應鏈韌性與安全性的「關鍵礦物、稀土供應鏈框架協議」。

其中，「關鍵礦物、稀土供應鏈框架協議」顯然與川普接下來將與中國國家主席習近平舉行會談具有關連性。美中代表在馬來西亞舉行貿易談判後，中國決定延後一年實施擴大稀土出口的許可管制，日方擔心，「川習會」可能會在台灣等議題上採取傾向中國的立場，因此高市在會談中重申台海和平穩定的重要性，慎重表明日本的立場。

美日稀土協議 攜手抗中

美日的稀土協議比較接近合作協議，凸顯日美兩國將攜手對抗中國在稀土與關鍵礦物領域的主導地位，以及爭取保障自身技術與安全供應鏈的戰略意圖。因此，美日重要閣員排排坐，也是凸顯「日美經濟、安全一體化」的象徵，尤其是針對中國、俄羅斯與東南亞地區。

美國總統川普28日與日本首相高市早苗舉行會談，簽署2份協議，包括涉及關稅措施具體執行協議的「為日美同盟開創新黃金時代」協議，以及確保稀土與關鍵礦物供應鏈韌性與安全性的「關鍵礦物、稀土供應鏈框架協議」。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法