阿根廷總統政黨 期中選舉大勝

阿根廷總統米雷伊所屬的「自由前進黨」26日在國會期中選舉中大勝，在國會兩院都掌握至少3分之1席次，讓米雷伊得以繼續推動自由市場改革與財政緊縮政策。（法新社）

米雷伊確保否決權 續推自由市場改革

阿根廷廿六日舉行國會期中選舉，總統米雷伊（Javier Milei，見圖，法新社）所屬的「自由前進黨」（LLA）全國得票率近四十一％，領先「貝隆派」聯盟的卅一．七％，在國會兩院都掌握至少三分之一席次，足以確保維持總統否決權，讓米雷伊得以繼續推動自由市場改革與財政緊縮政策，降低反對派阻擋相關法案的可能性。

在此次選舉中，眾議院二五七席的一半議席、即一二七席進行改選，LLA拿下六十四席，總席次從選前的卅七席大增至一〇一席，主要反對黨「Fuerza Patria」（前貝隆主義聯盟）則斬獲卅一席。參議院七十二席的三分之一議席、即廿四席也進行改選，LLA席次從六席增至廿席。儘管國會多數席次仍由「貝隆派」聯盟掌握，但LLA已掌握逾三分之一眾院議席，足以確保維持總統否決權，並順利推動法案。

通膨大降 14年來首次財政盈餘

在經歷去年因大幅削減開支與長期經濟衰退而引發的社會動盪後，此次選舉結果超出多數民調預測，為米雷伊的執政注入強心針。米雷伊二〇二三年上任以來，為遏止過度印鈔導致的財政赤字頑疾，採取「電鋸式」削減開支政策，裁減數萬個公共職位，凍結基礎設施、醫療保健、教育、養老金領取者的藥品供應開支，成功將通貨膨脹率從當年的二〇〇％以上，降至今年九月的約卅％，實現阿根廷十四年來首次財政盈餘。

財政緊縮政策 華府、IMF奧援

不過，米雷伊執政期間，約一．八萬家企業倒閉，民眾的購買力大幅下降，難以維持生計。為阻止阿根廷披索貶值，米雷伊政府耗盡美元儲備，向國際貨幣基金（IMF）貸款兩百億美元（約六一三八億台幣），並向美國政府求助，獲得四百億美元（約一．二三兆台幣）金援。美國華府與IMF都將援助與米雷伊的財政緊縮政策成敗掛鉤，選舉結果無疑鞏固他的地位。

米雷伊廿六日晚間在布宜諾斯艾利斯市中心對歡呼的支持者表示，「今天標誌著建設偉大阿根廷的開端，這個（選舉）結果正是對我們在二〇二三年被賦予權力的確認，證明選民決定不可逆轉地改變國家命運」。他也稱頌美國的援助規模不僅在阿根廷歷史上，也在世界歷史上屬史無前例，他將專注實施阿根廷所需的改革，以鞏固國家成長和起飛，「讓阿根廷再次偉大」。

