中國助俄躲美制裁 北海港接收天然氣

美國實施的制裁削弱俄羅斯「北極液化天然氣二號」設施的物流、航運和融資生態系統，中國卻明日張膽地接收受俄國的液化天然氣，協助莫斯科規避制裁。（路透檔案照）

自烏俄戰爭爆發以來，美國及盟友一直設法削弱俄羅斯能源產業，從而斷絕其戰爭資金，但莫斯科一次又一次找到規避方法。「華爾街日報」廿六日披露，美國從前總統拜登到現任總統川普已對俄國發起多輪制裁，其中之一是削弱圍繞「北極液化天然氣二號」（Arctic LNG 2）設施的物流、航運和融資生態系統，但船舶追蹤數據顯示，自八月份以來，俄國已設法從當地發出十一艘滿載液化天然氣的油輪，而接收港口之一正是中國廣西的北海港。

8月以來 俄派出11艘滿載油輪

據報導，北海港曾是古代海上絲綢之路的重要一站，如今卻成為從俄國北極地區出口受制裁天然氣的關鍵轉運地。德國智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」主任陳寒士（Alexander Gabuev）指出，這既有利於中國經濟，也有助於莫斯科的戰爭機器，而且北京已不再像過去那樣擔心美國會如何反應。北海港這條天然氣通道已成為俄國規避西方制裁的重要管道，也是進一步深化俄中關係的手段。

美國日前對俄國實施最新一輪制裁，目標為兩大石油巨頭「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil），但就在同一天，一艘長度接近三個足球場的油輪「艾瑞斯號」（Iris）即停靠在北海港，船上裝載著北極液化天然氣二號的液化天然氣。中俄雙方均未對這類貿易刻意遮掩，裝載受制裁貨物的油輪仍繼續透過自動識別系統（AIS）通報自身位置。

數據供應商「Argus」分析師西尼爾（Martin Senior）指出，北海液化天然氣接收站的營運商，是中國國有企業「國家石油天然氣管網集團」，該公司主要在中國持有資產，因此暴露於以美元為基礎的金融體系的程度有限，使得北海港及其擁有者不太容易受到美國次級制裁的影響。

美國迄今並未對北海港相關設施實施制裁，但英國日前對俄國實施的新一輪制裁中，就包括「國家管網集團北海液化天然氣有限責任公司」。當時中國駐英國使館發言人批評，英方相關制裁是沒有國際法依據的單邊主義行徑，損害中國企業正當權益，已向英方嚴正交涉。

此外，中國也為北極液化天然氣二號計畫提供渦輪機等俄國無法從西方獲得的零組件。能源市場研究公司「睿諮得能源」分析師表示，為了運輸天然氣，俄國從其他地點重新部署油輪，並使用一些舊船，包括影子船隊，這些船隊依賴不透明的所有權和空殼公司，令外界難以辨識出處。

