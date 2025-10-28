「自由印太」連結東協 高市復活安倍主張

日本首相高市早苗上任後的外交處女秀，是出席在馬來西亞召開的東協峰會，將前首相安倍晉三提出的「自由開放印度太平洋」（FOIP）構想，與東協重新連結。（路透）

外交首秀鐵人行程 亞洲領袖印象佳

日本首相高市早苗完成她上任後的外交處女秀，她以「三天一夜」全程廿七個小時的鐵人行程，出席在馬來西亞召開的東南亞國協（ASEAN）峰會，讓亞洲國家領袖對她留下深刻的好印象，更重新將前首相安倍晉三提出的「自由開放印度太平洋」（FOIP）構想，與東協重新連結，意義重大。

日本與東協發表推進FOIP的新聲明，明確將FOIP與「東協印太展望」（AOIP）連結，強化與東南亞國家的合作。對日本而言，與東協合作除了經貿層面，也具有高度戰略、地緣政治意義。聲明提及對南海情勢、東海、台灣海峽及北韓、緬甸議題的關注。

與機上的川普通話 特例中的特例

高市廿四日在國會發表上任後首次施政方針演說，強調要讓日本重新在「世界的中心綻放光彩」。她廿五晚間從東京出發，抵達吉隆坡後打破慣例，從馬國的飯店與正在「空軍一號」專機上的美國總統川普，進行首次電話會談。日本資深外交官表示，這是從未有過的經驗，是特例中的特例。

高市對外交的積極態度，從她踏進東協峰會的會場開始便表露無遺。高市擔任日本首相不到一週，全場就屬她最菜，她在東協輪值主席國馬來西亞首相安華引導下進入會場後，主動繞行會場向各國領袖致意。安華開場介紹高市時表示，他的妻子和女兒都是高市的支持者，很感謝高市遠道而來。

高市在會中發表約三分鐘的英語演說。據報導，幕僚原本幫她準備日文版講稿，但高市主動要求改為英語。她在演說中提到，前首相安倍晉三在二〇一六年提出的FOIP構想，明天就要屆滿十年，她想藉此機會再次強調，FOIP將是日本外交的重要支柱，希望與東協攜手，共同守護印太地區的和平、穩定與繁榮。

菲部隊與自衛隊 將互供後勤支援

另一方面，高市廿六日也在峰會場邊，與菲律賓總統小馬可仕舉行雙邊會談，原則性同意簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊相互提供後勤支援。

菲日兩國分別在南海與東海面對中國威脅，雙邊關係近年來漸趨緊密，去年七月簽署「相互准入協定」（RAA），今年九月生效。觀察家指出，ACSA與RAA將相輔相成，提升菲國部隊和日本自衛隊的聯合戰力。小馬可仕廿七日也在「臉書」發文，除祝賀高市成為日本首位女性首相，也期盼兩國繼續強化戰略夥伴關係，共同維護區域和平、穩定與繁榮。

