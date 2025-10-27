抓到了！ 羅浮宮珠寶竊案2嫌落網

在全球參觀人數最多的法國羅浮宮博物館驚傳竊案的一週後，法國檢方廿六日證實，已逮捕兩名嫌疑人。（美聯社）

在全球參觀人數最多的法國羅浮宮博物館驚傳竊案的一週後，法國檢方廿六日證實，已逮捕兩名嫌疑人，其中一人當時正準備從巴黎戴高樂機場離境，據稱目的地是阿爾及利亞。

其中一人機場離境前被捕

享譽全球的羅浮宮十九日在光天化日之下遇劫，竊賊利用一輛搬家卡車的升降梯，使用切割工具闖入存放王室珠寶的一樓展廳「阿波羅長廊」（Gallerie d’Apollon），在短短幾分鐘內盜走估計價值一億零兩百萬美元（約卅一．四億台幣）的珠寶。

請繼續往下閱讀...

竊賊騎機車逃逸時，遺落一頂鑲滿鑽石與綠寶石的王冠，但仍成功盜走其他八件珠寶，包括法蘭西皇帝拿破崙一世送給第二任妻子瑪麗─路易絲皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及拿破崙三世之妻尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的冠冕。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）表示，執法人員廿六日晚間執行逮捕行動，在戴高樂機場逮捕一名正要離境的男子。另據媒體報導，第二名嫌犯稍晚也在巴黎北郊塞納聖丹尼省（Seine Saint Denis）落網。兩人因涉嫌組織竊盜與犯罪共謀而遭警方拘留，最長可被羈押九十六小時。貝庫歐表示，更多細節將在嫌犯羈押期結束後公布。

「巴黎人報」（Le Parisien）率先披露這項消息，貝庫歐對此表示遺憾，警告說此舉「只會妨礙那一百名致力於尋回珠寶與緝捕所有嫌犯的調查人員的努力」。

這起有如電影情節的竊案登上全球媒體頭條，並引發法國對文化機構安全問題的議論。羅浮宮館長承認，竊賊成功利用博物館外牆監控系統的死角。

當局尚未透露嫌犯身分，也未透露是否掌握被竊珠寶的下落。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）廿六日在接受「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）訪問時表示，這起竊案似乎是由有組織犯罪集團所為，他對珠寶的下落「深感憂慮」，「贓物往往被藏匿在海外。我希望這次不是如此。」

這起羅浮宮竊案是法國近期一連串針對博物館的竊盜事件之一。在羅浮宮失竊不到廿四小時後，法國東部一間博物館通報金銀幣被竊，展櫃遭砸毀。上個月，竊賊闖入巴黎自然歷史博物館，偷走價值約一七五萬美元的六塊金塊，一名廿四歲中國女子已被拘留並遭控涉案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法