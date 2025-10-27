東協添新血 東帝汶成第11成員國

東帝汶總理古斯茂（左）26日在吉隆坡簽署加入東南亞國協的宣言，不禁感動拭淚。右為本屆東協輪值主席國馬來西亞首相安華。（美聯社）

歷經十四年努力，東帝汶廿六日終於加入東南亞國協（ASEAN），成為第十一個成員國，為東協自一九九〇年代以來再度接納新成員，至此東南亞地區十一國全數加入東協。東帝汶總理古斯茂（Xanana Gusmao）承諾將積極參與區域事務；東協輪值主席國馬來西亞首相安華則表示，東帝汶的加入讓東協大家庭更完整。

東帝汶總理：積極參與區域事務

古斯茂在吉隆坡與其他東協國家領袖共同出席東帝汶「入協」的簽署儀式，並手拉手拍攝大合照，直呼「今天，締造歷史」，並稱東帝汶「入協」不僅是美夢成真，也是對滿懷韌性、決心與希望的東帝汶旅程的強力肯定…「這不是我們旅程的終點，而是一個鼓舞人心的新篇章之始」。

大馬首相安華表示，東帝汶的加入「讓東協大家庭更加完整，再次證明我們的共同命運與深厚的區域情誼」；在東協這個大家庭中，東帝汶的發展及其戰略自主，將獲得堅定與永續的支持。

東帝汶原為葡萄牙殖民地，一九七五年起遭鄰國印尼軍事占領長達廿四年，經印尼撤軍與聯合國託管後，於二〇〇二年脫離印尼獨立，為東南亞地區最年輕的國家。東帝汶獨立運動領袖、現任總統霍塔（Jose Ramos-Horta）長年來一直爭取加入東協，並在他首度執政時的二〇一一年遞交入協申請；二〇二二年，東帝汶獲得觀察員身分，但正式會員地位仍因種種挑戰而遲遲未能如願。

東帝汶是全球貧窮國家之一，在經濟上嚴重仰賴石油，幾乎沒有其他領域的多元化發展，並持續為社會極度不平等、營養不良、失業等問題所苦，令人質疑該國能否有效參與東協的發展議程。東帝汶人口一四〇萬，國內生產毛額（GDP）約廿億美元（約六一六億台幣）。在成為東協成員後，東帝汶可望取得區域自由貿易協定、投資契機，以及更全面的區域市場。

東協成立於一九六七年，創始會員國為印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國與新加坡五國，多年來陸續擴大接納新成員，東帝汶加入之前已有十國，第十國是一九九九年入協的柬埔寨。

