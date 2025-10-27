美不排除再對俄擴大制裁 籲歐洲跟進

美國總統川普廿五日在飛往亞洲途中停留卡達杜哈時表示，除非烏俄有可能達成和平協議，否則他不會再與普廷會面，「我不會浪費時間」。（美聯社）

川普：除非烏俄能達成和平協議 不會浪費時間見普廷

隨著俄羅斯總統普廷持續拖延結束對烏克蘭的戰爭，美國總統川普的失望之情溢於言表，表明除非烏俄能達成和平協議，否則不會再與普廷會面。不僅如此，川普還可能對俄國銀行和石油基礎設施實施更多制裁，也願意支持聯邦參議院的對俄制裁法案，同時希望歐洲合作擴大施壓莫斯科。

支持歐盟用凍結俄資產 為烏買美軍備

「路透」廿六日引述一名美國官員和另一名知情人士報導，如果普廷繼續以拖待變，川普政府已準備好對俄國經濟的關鍵領域，實施更多制裁。美國官員也告訴歐洲政府，華府支持歐盟使用凍結的俄國國有資產，為烏克蘭採購美國武器，並已針對利用存放於美國的俄國資產支持烏國，展開初步內部對話。雖然不清楚華府是否會在短期內採取這些措施，但此舉表明川普政府已有一套完善工具，可進一步對俄擴大制裁。

川普坦承，試圖結束烏俄長達三年多的戰爭，比他預想的困難許多。川普廿五日在飛往亞洲途中停留卡達杜哈時表示，除非烏俄有可能達成和平協議，否則他不會再與普廷會面，「我不會浪費時間」。在歐洲國家期盼美國對俄國施加更大壓力的情況下，川普也希望看到歐洲國家對俄國採取重大措施，例如額外制裁或關稅。

據了解，美國準備採取的額外制裁措施，係針對俄國銀行業及用於將石油輸送到市場的基礎設施。烏克蘭官員近日提出的可能措施，包括將所有俄國銀行與全球美元體系隔離，但不清楚美方是否認真考慮烏方請求。部分美國參議員則試圖重新推動一項長期擱置的跨黨派制裁法案，一名瞭解政府內部動態的人士表示，此前態度猶疑的川普，如今願意支持該法案。

俄稱可攜核彈頭核動力飛彈 測試成功

另一方面，克里姆林宮廿六日指出，參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）已向總統普廷稟報，成功測試一款可攜帶核彈頭的新型核動力巡弋飛彈，名為9M370海燕式飛彈（9M370 Burevestnik，北約代號SSC-X-9 Skyfall）。在本月廿一日的測試中，該飛彈飛行一．四萬公里，飛行時間約十五小時。克宮聲稱，該款飛彈具有幾乎無限的射程，以及難以預測的飛行路徑，現有及未來的飛彈防禦系統均無法阻擋。

普廷在與負責烏戰的將領會晤的指揮所表示，「這是一款世界上其他國家都沒有的獨特武器」，並透露曾被俄國部分專家告知該武器幾乎不可能實現，但如今「關鍵測試」已完成。他告訴格拉西莫夫，俄軍須釐清該型武器的技術與軍事分類，並籌備部署該型武器所需的基礎設施。

