泰王太后詩麗吉93歲辭世 民眾不捨

泰國民眾25日手拿泰國王太后詩麗吉、前泰王蒲美蓬照片，在曼谷朱拉隆功醫院外，為詩麗吉過世哀悼。（法新社）

泰國王太后詩麗吉於八月廿四日晚間病逝，享壽九十三歲。泰王瓦吉拉隆功宣布展開一年的守喪期，總理阿努廷亦下令政府機關下半旗卅天致哀，並呼籲民眾為王太后哀悼九十天，期間避免穿著鮮艷服飾，娛樂活動須配合調整。

泰國哀悼90天 忌穿鮮艷服飾

詩麗吉自二〇一二年中風後便鮮少公開露面，泰國王室內務處表示，王太后因血液感染，經醫療團隊全力治療仍未見改善，最終在曼谷朱拉隆功醫院安詳離世。其遺體已移靈至曼谷大皇宮，泰王指示以最高規格舉辦喪禮，王室家族與職員即日起守喪一年。

許多民眾於廿五日身著黑衣，手持詩麗吉與其亡夫、前泰王蒲美蓬的照片，聚集在醫院外哀悼落淚。一名六十三歲男子表示，他開了兩小時車前往曼谷，一路哭泣；另一名六十七歲民眾則說，聽聞噩耗「感覺要昏倒」。總理阿努廷稱詩麗吉的離世是「國家的一大損失」，並延後出席東南亞國家協會系列峰會的行程。

深受愛戴 生日被定為泰國母親節

詩麗吉的光芒雖被丈夫與兒子掩蓋，但仍深受民眾愛戴，其肖像常見於家庭、辦公室與公共場所。她的生日八月十二日被定為泰國母親節，足見其地位。泰國王室傳統上不公開介入政治，但近數十年來的政治動盪引發外界對詩麗吉幕後影響力的揣測。二〇〇八年，她公開出席反政府示威者的葬禮，被視為在政治動盪中表態。

與前泰王蒲美蓬常下鄉探訪

詩麗吉出身王族，父親為前泰王拉瑪五世之孫。她十六歲在巴黎與剛即位的蒲美蓬相識，並於一九五〇年成婚，育有四名子女。婚後她隨夫走訪全球，與多國領袖建立私誼，一九七〇年代起轉向國內事務，經常與蒲美蓬下鄉探訪，推動農村發展，傾聽民眾心聲。

在外交舞台上，詩麗吉於一九六〇年代接見美國總統與國際巨星，多次登上西方雜誌封面，其時尚品味亦廣受英、法等國媒體讚揚。

