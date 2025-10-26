擴大行動 美福特號赴加勒比海

美國國防部廿四日宣布將最現代與先進的航空母艦福特號部署於拉丁美洲水域，為美國為打擊毒品走私在該區部署軍力的一大升級。圖為今年九月一架美軍F-18E在北海的北約演習中從福特號上起飛。（法新社）

美國戰爭部（國防部）廿四日表示，戰爭部長赫格塞斯已下令將最先進航空母艦「福特號」打擊群部署於拉丁美洲海域，此舉發出擴大軍事行動的最強烈訊號，更加深爆發戰爭的憂慮。委內瑞拉總統馬杜羅就怒批美國在捏造一場戰爭，分析家則擔心華府是以緝毒為名行推翻馬杜羅政權之實，恐導致區域動盪。

根據五角大廈，部署福特號打擊群「將強化美國的偵測、監視與瓦解損害美國國土安全繁榮與在西半球之安全的非法行為者與活動的能力」。福特號目前在克羅埃西亞海岸附近執行為期數月的歐洲部署任務；其打擊群有五艘驅逐艦，其中兩艘分別在阿拉伯海與紅海；福特號若要轉往拉美海域，依航行速度與天候可能需要七到十天才能抵達。

請繼續往下閱讀...

福特號是美國海軍最現代化與技術最先進的航艦，有約五千名水手與超過七十五架攻擊、偵察與支援飛機。美軍為執行反恐與反毒任務，自八月底以來已對加勒比海地區部署約一萬名兵力，其中約半數部署於八艘軍艦，另一半在波多黎各。就在發布福特號部署令前數小時，赫格塞斯才宣布，一艘南美運毒嫌疑船上的六人遭美軍狙殺，相關死亡人數累計達四十三人。

面對美國將部署航母，委國總統馬杜羅廿四日表示，美國正「捏造一場新的長期戰爭」。美國指控馬杜羅是販毒集團主使，並懸賞五千萬美元緝拿。

美國也宣布制裁向來痛批美國出兵攻擊毒梟的哥倫比亞總統裴卓，指控裴卓「縱容販毒集團壯大」；裴卓則反嗆「絕不屈服」。除了裴卓，其妻子、長子與一名高階幕僚也被制裁，被禁止赴美以及在美資產遭凍結。

