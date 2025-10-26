為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    夾縫看川習過招 亞洲國家處境微妙

    2025/10/26 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    南韓示威者25日在首爾街頭集會抗議美國總統川普，高舉「這是搶劫不是談判」等字樣的反川普標語。（路透）

    南韓示威者25日在首爾街頭集會抗議美國總統川普，高舉「這是搶劫不是談判」等字樣的反川普標語。（路透）

    「紐約時報」廿五日報導，美國總統川普將在南韓「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會上與中國國家主席習近平正面交鋒， 這場會晤不僅攸關美中關係，更凸顯亞洲各國在兩強激烈競爭下的艱難處境。

    這場新型態的超級強權競爭中，川習二人對世界秩序提出截然不同的看法，影響所及包括南韓晶片工廠、越南廠房、南海主權爭議，與台灣地位。與昔日美蘇冷戰不同的是，美中爭奪權力與影響力的戰場，非僅侷限於兵力武器，還擴及供應鏈、港口與資料中心；亞洲各國政府面臨愈來愈大的選邊站壓力，泰國、新加坡與印尼等被夾在兩強間的亞洲國家，必須權衡如何利用兩強競爭獲利，而非惹得一身腥。

    新加坡國立大學政治學教授莊嘉穎說，亞洲國家不想被視為美中對弈時任人拿捏的棋子，而是想要掌握主動權，甚至是被美中拉攏，左右逢源。

    是任人拿捏 還是左右逢源

    過去美國總統訪問亞洲，常被視為對盟友的安全保證；但如今，川普力主「美國優先」的孤立主義，關稅政策、外援撤回與駐軍不確定性，讓亞洲對美國承諾產生懷疑。

    在此同時，北京正利用此一信任缺口，透過貿易協定與投資擴大影響力，宣稱自己才是穩定力量。中國更警告鄰國：迎合美國、犧牲中國利益，終將得不償失。

    川習會談將決定全球經濟走向。川普希望中國放寬稀土出口管制、恢復採購美國黃豆，並打擊芬太尼原料輸出，更亟需一場「外交勝利」強化其強人形象。相對地，習近平則盼川普取消關稅、放寬半導體技術出口，並鬆綁中企對美投資。若美方在台灣議題上退讓，將是北京最樂見的成果。

    美國駐北京副大使米德偉說，管制稀土出口讓習近平目前握有較強籌碼，但此舉恐也損害北京「非霸權」的宣傳形象，「他們可能尚未理解此舉對世界的衝擊」。

    川普行程中，日本新任女首相高市早苗將是焦點。她雖曾暗示對美強硬，但上任後轉趨溫和，承諾維持既有貿易協定。她預計以已故首相安倍晉三為橋樑，與川普建立關係，表達對中國軍事擴張的憂慮。

    南韓處境也一樣微妙，安全倚賴美國，經濟卻緊繫中國。總統李在明坦言，在兩強對抗加劇下，過去維持平衡的外交邏輯已不可行。

    南韓示威者廿五日在首爾街頭集會抗議美國總統川普，高舉寫有「No川普」的反川普標語。（歐新社）

    南韓示威者廿五日在首爾街頭集會抗議美國總統川普，高舉寫有「No川普」的反川普標語。（歐新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播