夾縫看川習過招 亞洲國家處境微妙

「紐約時報」廿五日報導，美國總統川普將在南韓「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會上與中國國家主席習近平正面交鋒， 這場會晤不僅攸關美中關係，更凸顯亞洲各國在兩強激烈競爭下的艱難處境。

這場新型態的超級強權競爭中，川習二人對世界秩序提出截然不同的看法，影響所及包括南韓晶片工廠、越南廠房、南海主權爭議，與台灣地位。與昔日美蘇冷戰不同的是，美中爭奪權力與影響力的戰場，非僅侷限於兵力武器，還擴及供應鏈、港口與資料中心；亞洲各國政府面臨愈來愈大的選邊站壓力，泰國、新加坡與印尼等被夾在兩強間的亞洲國家，必須權衡如何利用兩強競爭獲利，而非惹得一身腥。

新加坡國立大學政治學教授莊嘉穎說，亞洲國家不想被視為美中對弈時任人拿捏的棋子，而是想要掌握主動權，甚至是被美中拉攏，左右逢源。

過去美國總統訪問亞洲，常被視為對盟友的安全保證；但如今，川普力主「美國優先」的孤立主義，關稅政策、外援撤回與駐軍不確定性，讓亞洲對美國承諾產生懷疑。

在此同時，北京正利用此一信任缺口，透過貿易協定與投資擴大影響力，宣稱自己才是穩定力量。中國更警告鄰國：迎合美國、犧牲中國利益，終將得不償失。

川習會談將決定全球經濟走向。川普希望中國放寬稀土出口管制、恢復採購美國黃豆，並打擊芬太尼原料輸出，更亟需一場「外交勝利」強化其強人形象。相對地，習近平則盼川普取消關稅、放寬半導體技術出口，並鬆綁中企對美投資。若美方在台灣議題上退讓，將是北京最樂見的成果。

美國駐北京副大使米德偉說，管制稀土出口讓習近平目前握有較強籌碼，但此舉恐也損害北京「非霸權」的宣傳形象，「他們可能尚未理解此舉對世界的衝擊」。

川普行程中，日本新任女首相高市早苗將是焦點。她雖曾暗示對美強硬，但上任後轉趨溫和，承諾維持既有貿易協定。她預計以已故首相安倍晉三為橋樑，與川普建立關係，表達對中國軍事擴張的憂慮。

南韓處境也一樣微妙，安全倚賴美國，經濟卻緊繫中國。總統李在明坦言，在兩強對抗加劇下，過去維持平衡的外交邏輯已不可行。

南韓示威者廿五日在首爾街頭集會抗議美國總統川普，高舉寫有「No川普」的反川普標語。（歐新社）

