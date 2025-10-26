川普今與東協峰會 見證泰柬停火

東帝汶外長賁迪拓（左）與馬來西亞外長穆罕默德哈山（中）和泰國外長希哈薩（右）一同舉行歡迎東帝汶加入東協的儀式。（路透）

東南亞國家協會（ASEAN）成員國外交部長廿五日在馬來西亞吉隆坡舉行會談，為廿六日年度高峰會揭開序幕。這次峰會將正式接納東帝汶成為東協第十一個成員國，並標誌著美國總統川普重返白宮後首次訪問亞洲，預計重點討論區域安全、經濟韌性、美國關稅、全球貿易和海上爭端等，而川普也將見證泰國與柬埔寨簽署停火協議。

峰會今在吉隆坡登場

這次的東協峰會聚集十多國領袖和高官，包括日本新任首相高市早苗、加拿大總理卡尼、中國國務院總理李強，而巴西總統魯拉、南非總統拉瑪佛沙也將以對話夥伴身分出席，這是馬來西亞首相安華為深化東協與非洲和拉丁美洲經濟聯繫所做的努力。馬來西亞外交部長穆罕默德哈山廿五日警告各國外長，全球政治的動盪必繼續對東南亞的中立和中心地位空間產生深遠影響，「東協正處於十字路口」。

川普此次訪問是他自二〇一七年首次參與，將見證美馬簽署新的貿易協議，同時也將主持泰國和柬埔寨停火協議的簽署儀式，這兩國在今年稍早發生持續五天的邊境衝突，導致數十人死亡及約卅萬人短暫流離失所，隨後在川普介入調停下，七月於吉隆坡達成停火協商。泰國總理阿努廷將親赴簽署，但因泰國王太后詩麗吉突辭世，將延後出席。

展現全球交易撮合者形象

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」東協研究中心共同協調員林喬安（譯音）表示，川普罕見來訪反映華府仍認為東協是其印太地區影響力的一部分，「這次不僅為了深化美國的參與，更重要的是提高能見度。川普希望在其國內政策（尤其是關稅政策）令東南亞主要夥伴感到不安之際，展現自己身為全球交易撮合者的形象」。不過，在川普抵達前夕，吉隆坡各地加強保全，以應對抗議活動，尤其是針對美方在巴勒斯坦問題上的立場。

東帝汶成第11名成員國

大馬首相安華也替川普講話，讚揚川普協助促成加薩停火。然而，安華也直言，加薩停火協議並未解決巴勒斯坦問題，峰會期間將向川普提出該問題。

峰會另一個里程碑意義是該組織廿六年來首次擴員。作為東南亞最年輕、最貧窮的國家，人口僅一四〇萬的東帝汶加入東協後，將能參與東協自由貿易協定、獲得投資機會，並進入區域市場。大馬外長穆罕默德哈山表示，此舉將強化東協共同應對未來挑戰的能力，對長期依賴石油和天然氣的東帝汶實現經濟多元化至關重要。

東協廿五日先行舉行外交部長會議，為廿六日正式峰會揭開序幕。（美聯社）

