為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普組建黃金艦隊 阻中擴張

    2025/10/26 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    美國總統川普和海軍正在討論建立一支「黃金艦隊」，包括建設重達兩萬噸的巨艦及無數的無人艦艇，以取代現有的戰艦組合。圖為川普本月五日前往維吉尼亞州諾福克海軍基地參加美國海軍建軍二百五十週年慶祝活動，登上航空母艦布希號視察美軍艦隊。（路透）

    美國總統川普和海軍正在討論建立一支「黃金艦隊」，包括建設重達兩萬噸的巨艦及無數的無人艦艇，以取代現有的戰艦組合。圖為川普本月五日前往維吉尼亞州諾福克海軍基地參加美國海軍建軍二百五十週年慶祝活動，登上航空母艦布希號視察美軍艦隊。（路透）

    兩萬噸巨型艦艇 搭配無人艦艇

    「華爾街日報」廿四日獨家報導，白宮與海軍官員正初步討論組建「黃金艦隊」（Golden Fleet），以強力長程飛彈、排水量達兩萬噸的巨型艦艇，搭配大量靈活無人艦艇，取代現有戰艦組合，應對中國及其他潛在威脅。總統川普已參與討論，並與海軍官員多次交換新型艦艇設計意見。此構想延續川普任內軍事理念，包括「金穹」飛彈防禦系統與「金卡」移民計畫。

    應對中國及其他潛在威脅

    知情人士指出，新艦隊將由配備長程飛彈的大型軍艦與輕型巡防艦組成。美國海軍現有二八七艘艦艇，除航艦外，主力為驅逐艦、巡洋艦、兩棲登陸艦與潛艦，目前也在建造新型巡防艦。白宮與五角大廈正探討建造下一代重型裝甲戰艦，排水量可達一萬五千至兩萬噸，可攜高超音速飛彈，數量將超越現役驅逐艦與巡洋艦。

    退役海軍軍官、哈德遜研究所高級研究員克拉克參與討論，他指出，進入飛彈時代後，戰艦需具備搭載極長程飛彈能力。川普曾多次批評現役驅逐艦外觀，並建議修改星座級巡防艦設計，「黃金艦隊」被視為他再次介入造艦的具體行動。

    川普考慮重拾「戰艦概念」

    川普上月在維吉尼亞州向美軍高層演說時，懷念一九九〇年代初退役的「愛荷華級」戰艦，並表示確實在考慮重拾「戰艦概念」。根據構想，海軍將不再以艦艇數量為目標，而是組建由約二八〇至三百艘有人艦艇為主、輔以大量無人艦艇的混合艦隊。克拉克解釋，無人艦艇將在各海域充當「對沖力量」，彌補日常作戰與戰時需求差距。

    美軍印太司令帕帕羅曾提出在太平洋部署數千艘無人潛艦、水面艦艇與無人機的「地獄景象」戰略，一旦中國準備入侵台灣，無人艦隊將湧入台海，爭取反應時間。克拉克也參與「黃金艦隊」兵棋推演，認為現有艦隊難應對葉門「青年運動」等現代威脅，海軍再造理念與川普主張不謀而合。

    建造新型巨艦恐費時多年

    根據計畫，川普長期不滿的勃克級驅逐艦將逐步退役，但克拉克坦言，打造新型巨艦需多年，可能在川普卸任後才能實現。以過去被取消的CG（X）巡洋艦更新計畫為例，大型艦艇需五年設計，五至七年建造。專家對是否需水面巨艦對抗中國看法分歧，但一致認為長程飛彈是美軍在太平洋維持優勢、穿透中國防空網的關鍵。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播