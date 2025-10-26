為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    亞洲行啟程 川普：我很尊重台灣 會和習近平談到台灣 強調中國動武會非常危險

    2025/10/26 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普24日晚間展開5天的亞洲訪問行程，出發前與在空軍一號上受訪明確表示，會與中國國家主席習近平談到台灣。（路透）

    美國總統川普二十四日晚間自白宮出發，展開五天的亞洲訪問行程，預定造訪馬來西亞、日本與南韓，並於三十日在南韓與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，此行重點聚焦台海情勢、貿易僵局、人權議題及關鍵礦物供應鏈。

    川習會聚焦台海、人權、礦物供應鏈

    綜合川普在出發前與在空軍一號上受訪內容，他明確表示：「我會談到台灣，我不會去那裡，但會談到台灣……很尊重台灣。」他強調台灣在美中關係中的重要性，當被問及為何認為中國無意犯台時，川普回應：「我希望他們不會這麼做，我們必須等著瞧。他們或許會也或許不會這麼做，我希望是不會。我認為這麼做對他們可能會非常危險。」

    川普拒絕透露是否考慮改變對台政策，表示「我現在不想談這個。我不想製造任何複雜局面」。他補充，中國希望有個輝煌十年，不想繼續糟糕下去。

    美中貿易、科技爭端 稱將達成協議

    除了台海議題，川普此行也將觸及美中貿易與科技爭端。他警告若中國不放寬對稀土等關鍵礦物的出口管制，美國將自十一月一日起對中國商品加徵額外一百％關稅，使總體關稅水準逼近一五七％。川普表示：「他們必須讓步，我想我們也會。這樣的關稅對他們而言無法持續。」他預期中國將達成協議，「我們將舉行一場非常好的會談」。

    此外，川普也承諾將為被囚的「蘋果日報」創辦人黎智英發聲，回應美國國會議員的連署呼籲，並形容黎與習是「大敵人，但這已是很久的事了」。

