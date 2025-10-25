普廷不怕美歐制裁 嗆強烈回應長程飛彈攻擊

俄羅斯總統普廷廿三日向媒體強調不會屈服於美國、歐盟制裁壓力，並警告使用長程武器打擊俄羅斯領土將招致重大回應。（路透）

針對美國總統川普廿二日宣布對俄國兩大石油巨擘「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil）及其附屬機構首度實施直接制裁，俄國總統普廷廿三日宣示，莫斯科絕對不會向美方或其他外國勢力所施加的壓力屈服，並警告以長程飛彈深入打擊俄國，將招來莫斯科強烈回應。

普廷向記者表示，華府與西方的制裁屬於「非友善」行為，坦言對國家有其嚴重性且會帶來某些後果，但也強調莫斯科的經濟不會因此受到巨大打擊，「這當然是試圖對俄羅斯施加壓力。但一個有尊嚴的國家和人民，所做出的決策不會受制於壓力」。

普廷指出，作為全球第二大石油出口國，擾亂俄羅斯的出口會導致油價劇烈飆升，對華府來說會產生政治上的不安。

對於川普宣布取消匈牙利首都布達佩斯的雙普二會，普廷表示，對話總是好過對抗，更不用說戰爭。但普廷並無徹底排除雙普二會可能性，而是指會晤推遲，「在沒有準備的情況下辦理布達佩斯峰會是一個錯誤」。

被問及川普政府據報移除烏克蘭使用由西方盟友提供的長程飛彈關鍵限制，以及烏克蘭總統澤倫斯基所提到的射程三千公里國產長程飛彈，普廷警告，「這是試圖要升高局勢」、「如果這類武器被用於攻擊俄羅斯領土，回應若不是鋪天蓋地，也會非常劇烈」。

「俄羅斯石油」與「路克石油」佔約五十五％俄國石油產量，前者甚至在去年繳交逾六兆盧布稅款及其它款項，是莫斯科戰爭機器的關鍵支柱。二〇二二年俄羅斯因發動烏俄戰爭遭西方抵制後，中國與印度趁勢以低價大量購入俄油，分別佔俄出口量四十七％和卅八％。

「路透」廿三日報導，出於對制裁的擔憂，繼印度煉油廠準備大幅削減俄油進口後，中國四大國有能源公司中石油、中石化、中海油和振華石油也傳出暫停購油，至少短期內會避免從事俄油海運交易。但專家認為，即便如此，此波制裁仍不太可能迫使普廷停戰，預料莫斯科能夠找出方法規避。

