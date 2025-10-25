習清洗人事 四中全會出席率創新低

中共廿屆四中全會廿三日閉幕，缺席人數因持續肅貪清洗高層人士而創新高。圖為中國國家主席、中共總書記兼中央軍委會主席習近平九月廿三日在新疆接見當地軍事代表。（美聯社）

中共廿屆四中全會已於廿三日閉幕，但外界關注焦點並非所謂「十五五」的未來十年建國規劃，而是中共高層人事變動導致本屆會議出席人事創歷來新低，反映出中國國家主席習近平持續清洗人事以肅清異己與進一步鞏權。

近1/6中央委員缺席

華爾街日報廿三日報導，本屆四中全會缺席人數占全體中央委員近六分之一，其中不乏因涉貪而遭懲處的高官。報導稱，本屆中共中央委員會三年前成立時有三七六人（委員二〇五人，候補委員一七一人），但今次出席全會僅三一五人（委員一六八人，候補委員一四七人），十八％的委員與十四％的候補委員缺席，出席率八四％，創至少自廿世紀七〇年代末以來的最低。

華日說，自一九八〇年代初以來，歷屆中共中央委員會會議只有一次的出席率低於九成，即習近平首任五年領導人任期即將屆滿的二〇一七年。

美國紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄告訴英國廣播公司（BBC）中文網，四中全會的空缺席位，暗示在習近平的多輪肅貪後似乎仍沒清乾淨，腐敗問題層出不窮，以致難以要找到足夠的值得信賴又夠格的黨員上位；亞洲協會政策研究所的中國分析中心研究員牛犇（Neil Thomas）則說，習近平在本屆任期內的清洗高層的速度更快，且看似並不擔心開鍘這些曾被他提拔的官員有損其個人聲譽。

軍委會剩4人 並未補齊

另一重點中央軍事委員會人事。在一口氣鍘掉原軍委會副主席何衛東、前國防部長李尚福與前中央軍委政治工作部主任苗華三人後，原本含軍委會主席習近平在內的七人軍委會只剩四人，但此次四中全會並未補齊三人缺額，原被認為有機會進入軍委會的國防部長董軍不動如山，僅原中央軍委委員張升民升官，接替何衛東成為軍委會副主席。

