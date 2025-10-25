強化情報能力 高市促設「國家情報局」

日本首相高市早苗二十四日向國會發表上任以來的首次施政演說。（法新社）

日本首相高市早苗為強化政府對國內外情報的收集與分析，計畫設立「國家情報局」，作為統籌各省廳情報工作的專責機關。內閣官房長官木原稔廿四日於記者會表示，已接獲首相指示，將與相關閣僚合作展開研究，預計最快於明年向國會提出設置法案。

根據「讀賣新聞」報導，政府希望透過新機構加強對外國勢力可能危害國安的動向，及竊取敏感資料等行為的監控與防範。情報手段將涵蓋人際接觸、衛星影像分析及大量公開資料的篩選等。

挨批整合與指揮機能不足

目前日本情報機構分散於多個部門，包括內閣官房下的內閣情報調查室（內調）、警察廳公安部門、外務省的國際情報統括官、防衛省情報本部及法務省外局的公安調查廳。雖然各機構會向二〇一四年成立的「國家安全保障局」（NSS）提供情報，但外界批評整合與指揮機能不足。

高市所推動的「國家情報局」構想，旨在升級現行體系，建立類似英美等國的一元化情報管理架構。該局將由「內閣情報調查室」升格而成，隸屬於新設的「國家情報會議」，位階將與「國家安全保障局」同等級，並具備向各省廳下達指示的權限。

新局將從警察廳、外務省、防衛省及公安調查廳等機關派駐人員，整合跨部會情報資源。局長將直接隸屬首相與官房長官，強化首相官邸主導的情報運作體制。

高市長期主張強化情報能力，並將設立國家情報局列入自民黨總裁選政見。日本維新會亦持相同立場，兩黨於廿日簽署聯合執政協議，明確納入創設方針。政府相關人士透露，設置法案將於明年向國會提出，展現日本在國家安全領域的制度升級決心。

