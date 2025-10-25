中俄朝給高市下馬威? 機彈擾日 賀電降格

圖為日本航空自衛隊緊急出動戰機升空監控俄機。（路透）

日本首相高市早苗廿一日就任後，周邊國家動作頻頻引發關注。中國未依慣例由國家主席習近平致賀電，僅由國務院總理李強發電，且未公開內容。官房長官木原稔廿四日對此未證實，僅稱日中保持外交往來，對個別賀電不便回應。

自二〇一三年習近平就任國家主席以來，歷任日本首相如菅義偉、岸田文雄、石破茂皆於就任當天獲習致賀電，此次卻未延續慣例。分析認為，中方對高市的對中強硬立場及親台傾向抱持警戒，近期亦多次公開要求日方恪守中日四項政治文件原則，並信守在歷史與台灣問題上的承諾。

請繼續往下閱讀...

除中國態度冷淡，北韓與俄羅斯也展現軍事動作。北韓在高市就任隔日即試射高超音速短程飛彈，挑釁意味濃厚。過去岸田與石破上任後，北韓亦曾於數週內發射飛彈，但此次時間更為接近，顯示針對性升高。

俄羅斯則於廿四日派出兩架可攜核武的Tu-95戰略轟炸機，並由兩架蘇愷-35戰機護航，飛越日本海靠近新潟縣佐渡島外海，雖未進入日本領空，卻緊貼防空識別區邊緣。日本防衛省緊急派遣戰機升空監控。

面對周邊安全挑戰，高市當日在國會施政演說中強調將加速國防建設，並點名俄、中、北韓的軍事活動構成「嚴重關切」。防衛大臣小泉進次郎也在社群媒體發文警告，俄國在侵略烏克蘭之際仍於日本周邊進行軍事行動，形勢嚴峻。

此外，原定今年由日本主辦的日中韓三國領袖會談至今未見進展。日本政府希望藉三十一日於南韓舉行的亞太經合組織（APEC）峰會促成高市與習近平會談，並敲定三國會談，但從高市上任後中方的冷淡和降格致賀電的狀況來看，並不樂觀。

圖為俄國國防部公布的Tu-95準備起飛照片。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法