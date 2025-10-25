高市：防衛費占GDP 2%提前到2025

日本首相高市早苗在國會施政演說中宣布，將提前兩年達成防衛費佔ＧＤＰ二％的目標。（路透）

日本首相高市早苗二十四日在國會發表就任後首次施政方針演說，宣布將原訂於二〇二七年度達成的「防衛費占國內生產毛額（GDP）二％」目標提前至二〇二五會計年度實現，並於明年修訂關於國家安全保障戰略的「安保三文件」，以因應日益嚴峻的安全環境。

6度提及打造強韌經濟

二〇二二年底制定安保三文件，重點之一就是以五年為目標，預定在二〇二七年度將防衛費提高到GDP二％，但高市認為近年的安全環境有很大的變化，必須從更積極強化防衛力，所以她提出將提前兩年達成目標，並打算以追加預算的方式，在今年度採取相關措施。

請繼續往下閱讀...

高市強調施政主軸為「負責任的積極財政」，以刺激內需與所得增加為目標，避免以加稅為手段，並提出多項短期內對抗物價上漲的政策。她重申競選口號「讓日本列島更強大、更富裕」，演說中六度提及打造「強韌的經濟」，展現穩健財政與成長並進的立場。

在政治層面，高市提及自民黨與日本維新會組成聯合政府，強調此為「確保政治穩定」。在外國人政策方面，她承認部分產業需外籍勞動力與觀光人流，但強調對非法行為將嚴正應對，並設立外國人政策擔當大臣，強化法規執行與土地取得規範，與排外主義劃清界線。

效法安倍 推動自由開放印太

外交方面，高市表示將效法前首相安倍晉三，推動「自由且開放的印度太平洋」構想，重拾日本在國際舞台的主導地位。美國總統川普將於廿七日訪日，雙方將在東京正式會談，並於廿六日在馬來西亞舉行的東協峰會短暫會晤。

在中國部份，高市指出，中國仍是日本「重要的鄰國」，有必要構築建設性且穩定的關係，將持續推動「戰略互惠關係」。但她也坦言，日中之間確實存在安保顧慮。

根據「路透」指出，儘管高市展現強勢國防姿態，但其執政聯盟在眾議院僅以極微弱優勢過半，未來重大財政法案仍需尋求在野黨支持。她僅有數日時間準備與川普的首次面對面會談。專家預期，川普可能在會談中施壓，要求日本提高軍費至GDP的三％甚至五％。東京大學教授佐橋亮指出，加強軍備雖是既定方向，但高市內閣根基不穩，是否真能決定提高國防支出至GDP三％，令人懷疑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法